Sinner vince Indian Wells: primo trionfo nel Masters 1000

Jannik Sinner conquista il Masters 1000 di Indian Wells 2026, battendo in finale Daniil Medvedev con un doppio tie-break. Il successo nel prestigioso Bnp Paribas Open rilancia l’azzurro nella corsa al numero uno del ranking ATP e conferma il suo straordinario momento di forma.

Sul cemento dell’Indian Wells Tennis Garden, con temperature vicine ai 33 gradi, Sinner ha offerto una prova di grande solidità mentale e tecnica. L’altoatesino, numero due del mondo e seconda testa di serie del torneo, ha superato Medvedev con il punteggio di 7-6 (6), 7-6 (4) in meno di due ore di gioco. Il match è stato caratterizzato da scambi intensi e grande equilibrio, con l’italiano capace di gestire i momenti decisivi nei tie-break. Una vittoria ancora più significativa considerando che il russo arrivava dalla convincente semifinale vinta contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Al termine dell’incontro, Sinner ha espresso tutta la sua emozione: “Sono contento, senza parole. È un giorno speciale per l’Italia”, ha dichiarato, ricordando anche il successo in Formula 1 del suo amico Kimi Antonelli.

Nel tabellone femminile ha trionfato Aryna Sabalenka, che ha battuto Elena Rybakina in tre set. Nel doppio misto successo per la coppia formata da Flavio Cobolli e Belinda Bencic, vincitori al super tie-break in finale.