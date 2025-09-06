Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Tennis

Sinner vola in finale, sfiderà Alcaraz per il titolo e il numero 1 del mondo

Jannik Sinner batte Auger-Aliassime in quattro set e conquista la finale degli US Open 2025. Domani la sfida contro Carlos Alcaraz per il titolo e la vetta del ranking ATP.

Set 6, 20252 Lettura
Di Hameltion - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=152409827

Jannik Sinner non è stato al massimo della condizione, ma ha dimostrato ancora una volta di avere il cuore del campione. Sul cemento di Flushing Meadows, il numero uno del mondo ha superato in quattro set il canadese Felix Auger-Aliassime (6-1 3-6 6-3 6-4) in tre ore e 19 minuti, conquistando così la sua seconda finale consecutiva agli US Open. Una partita dura, segnata da un problema addominale accusato tra il secondo e il terzo set, che ha costretto l’altoatesino a giocare con il freno a mano tirato per lunghi tratti. Nonostante la sofferenza, Sinner ha trovato le energie per reagire e chiudere il match con lucidità: “Gli Slam sono i tornei più importanti dell’anno e trovarmi ancora in finale è incredibile. Auger-Aliassime è cresciuto tantissimo, è stata una battaglia vera. Spero che il problema che ho avuto non sia nulla di serio, perché alla fine ho servito bene e non ci sono scuse”, ha detto al termine dell’incontro.

Con questa vittoria, Sinner entra in un club riservato a leggende come Rod Laver, Roger Federer e Novak Djokovic: quello dei giocatori capaci di raggiungere tutte le finali Slam in una sola stagione. Per lui è la sesta finale Major della carriera, la quinta consecutiva, una striscia iniziata proprio a New York nel 2024.

Ad attenderlo adesso c’è Carlos Alcaraz, che in semifinale ha eliminato Novak Djokovic. La loro è diventata la rivalità più affascinante del tennis contemporaneo, iniziata proprio sul cemento newyorkese nel 2022. “Con Carlos sarà un’altra grande partita. Ci conosciamo bene, ci siamo affrontati tante volte quest’anno e ormai la fiducia è un fattore determinante”, ha commentato Sinner.

Domani, domenica 7 settembre, alle ore 20.00 italiane, il mondo del tennis avrà gli occhi puntati sulla finale di Flushing Meadows. In palio non ci sarà solo il titolo dello US Open, ma anche il trono del ranking ATP.

Il bilancio stagionale vede Alcaraz avanti 3-1: lo spagnolo ha trionfato agli Internazionali d’Italia, al Roland Garros e al Masters 1000 di Cincinnati (dove Sinner si era ritirato per infortunio), mentre l’unica – ma memorabile – vittoria dell’azzurro è arrivata a Wimbledon. Sul cemento i precedenti dicono 5-2 per Alcaraz, che non perde da Sinner sul duro dalla semifinale di Pechino 2023.

Numeri e statistiche raccontano di un Alcaraz leggermente favorito, sia per condizione fisica che per precedenti. Ma Sinner, con il cuore e la continuità che lo hanno reso il simbolo di una nuova era del tennis italiano, ha già dimostrato di saper riscrivere la storia.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Sinner-Alcaraz, finale US Open 2025: data, orario e dove vederla in TV

Set 6, 2025

Sinner-Auger-Aliassime, semifinale US Open 2025: data, orario e dove vederla in TV

Set 5, 2025

Djokovic-Alcaraz, semifinale US Open 2025: data, orario e dove vederla in TV

Set 5, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.