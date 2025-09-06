Sinner vola in finale, sfiderà Alcaraz per il titolo e il numero 1 del mondo

Jannik Sinner non è stato al massimo della condizione, ma ha dimostrato ancora una volta di avere il cuore del campione. Sul cemento di Flushing Meadows, il numero uno del mondo ha superato in quattro set il canadese Felix Auger-Aliassime (6-1 3-6 6-3 6-4) in tre ore e 19 minuti, conquistando così la sua seconda finale consecutiva agli US Open. Una partita dura, segnata da un problema addominale accusato tra il secondo e il terzo set, che ha costretto l’altoatesino a giocare con il freno a mano tirato per lunghi tratti. Nonostante la sofferenza, Sinner ha trovato le energie per reagire e chiudere il match con lucidità: “Gli Slam sono i tornei più importanti dell’anno e trovarmi ancora in finale è incredibile. Auger-Aliassime è cresciuto tantissimo, è stata una battaglia vera. Spero che il problema che ho avuto non sia nulla di serio, perché alla fine ho servito bene e non ci sono scuse”, ha detto al termine dell’incontro.

Con questa vittoria, Sinner entra in un club riservato a leggende come Rod Laver, Roger Federer e Novak Djokovic: quello dei giocatori capaci di raggiungere tutte le finali Slam in una sola stagione. Per lui è la sesta finale Major della carriera, la quinta consecutiva, una striscia iniziata proprio a New York nel 2024.

Ad attenderlo adesso c’è Carlos Alcaraz, che in semifinale ha eliminato Novak Djokovic. La loro è diventata la rivalità più affascinante del tennis contemporaneo, iniziata proprio sul cemento newyorkese nel 2022. “Con Carlos sarà un’altra grande partita. Ci conosciamo bene, ci siamo affrontati tante volte quest’anno e ormai la fiducia è un fattore determinante”, ha commentato Sinner.

Domani, domenica 7 settembre, alle ore 20.00 italiane, il mondo del tennis avrà gli occhi puntati sulla finale di Flushing Meadows. In palio non ci sarà solo il titolo dello US Open, ma anche il trono del ranking ATP.

Il bilancio stagionale vede Alcaraz avanti 3-1: lo spagnolo ha trionfato agli Internazionali d’Italia, al Roland Garros e al Masters 1000 di Cincinnati (dove Sinner si era ritirato per infortunio), mentre l’unica – ma memorabile – vittoria dell’azzurro è arrivata a Wimbledon. Sul cemento i precedenti dicono 5-2 per Alcaraz, che non perde da Sinner sul duro dalla semifinale di Pechino 2023.

Numeri e statistiche raccontano di un Alcaraz leggermente favorito, sia per condizione fisica che per precedenti. Ma Sinner, con il cuore e la continuità che lo hanno reso il simbolo di una nuova era del tennis italiano, ha già dimostrato di saper riscrivere la storia.