Tennis

Sinner-Auger-Aliassime, semifinale US Open 2025: data, orario e dove vederla in TV

Il numero 1 del mondo domina il derby italiano e sfiderà Auger-Aliassime nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre: appuntamento non prima dell’1:00 italiana

Set 5, 20251 Lettura
Di Hameltion - Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=152409827

Jannik Sinner continua a scrivere la sua storia allo US Open 2025, conquistando un posto in semifinale dopo aver superato Lorenzo Musetti con un netto 6-1, 6-4, 6-2. Un derby tutto italiano attesissimo, che però ha visto un solo protagonista sul cemento di Flushing Meadows. Il numero 1 del ranking ATP ha offerto una prestazione impeccabile, confermandosi solido, concentrato e letale nei momenti chiave.

Era un momento storico per il tennis azzurro: due italiani nei quarti di finale dello US Open per la prima volta nella storia. Ma la partita ha subito preso una direzione chiara. Nel primo set, Sinner ha dettato il ritmo, strappando due volte il servizio a Musetti e chiudendo il parziale in appena 27 minuti.

Il secondo set è stato più combattuto: Musetti ha avuto una chance di break sull’1-2, ma non l’ha sfruttata. Sinner, al contrario, non ha sprecato l’occasione, approfittando di un errore al servizio del toscano per chiudere 6-4. Nel terzo parziale, un break immediato e quattro palle break salvate hanno permesso a Sinner di chiudere senza ulteriori rischi, al primo match point utile.

Numeri da record per Jannik Sinner

Il cammino dello Sinner versione 2025 è straordinario, e i numeri lo confermano:

15 vittorie su 15 contro tennisti italiani tra circuito ATP e Slam

26 successi consecutivi negli Slam sul cemento

Ultima sconfitta contro un connazionale: Salvatore Caruso nel 2020, alle qualificazioni del Cincinnati Open

Seconda semifinale Slam dell’anno, dopo la finale agli Australian Open

Il confronto tra Sinner e Auger-Aliassime sarà il secondo della stagione. Il primo, andato in scena al Masters 1000 di Cincinnati, ha visto l’altoatesino imporsi per la prima volta in carriera sul canadese, che nei precedenti l’aveva sempre battuto.

Sinner vs Auger-Aliassime: orario e dove vederla

Il prossimo ostacolo sulla strada verso la finale sarà il canadese Felix Auger-Aliassime. Il match è in programma nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre, non prima dell’1:00 italiana.

Diretta TV e streaming:

TV: Eurosport 1 e 2

Streaming: Discovery+, Sky Go, NOW TV, DAZN

