Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Calcio

Volata Champions: Como, Juve e Roma in corsa per un posto

Mar 30, 20262 Lettura
Nico Paz of Calcio Como look on during the Italian Serie A football match between Calcio Como and Genoa CFC on 15 of September 2025 at the Giuseppe Senigallia stadium in Como, Italy

La Serie A entra nella fase decisiva della stagione e la lotta per un posto in Champions League si trasforma in una volata. Inter, Milan e Napoli sono ormai quasi sicure della qualificazione, pertanto resta un solo slot disponibile per la competizione più prestigiosa d’Europa. A contenderselo sono principalmente Como, Juventus e Roma, con l’Atalanta attualmente leggermente più defilata ma ancora in grado di tornare in gioco.

Il calendario, gli scontri diretti, lo stato di forma e la gestione delle energie saranno fondamentali nelle ultime otto giornate di campionato.

Il Como parte in vantaggio

La sorpresa di questa stagione è senza dubbio il Como, quarto con 57 punti. I ragazzi di Fabregas hanno dimostrato il giusto mix di continuità e organizzazione di gioco. Attualmente hanno un piccolo margine di vantaggio sulle inseguitrici.

Il calendario del Como, almeno sulla carta, appare leggermente più abbordabile rispetto a quello delle rivali. Le sfide contro Inter e Napoli rappresentano gli ostacoli principali ma per il resto il percorso è caratterizzato da match contro squadre di metà classifica o in lotta salvezza.

Juventus: calendario difficile ma c’è l’esperienza

La Juventus è quinta a quota 54 punti. I bianconeri hanno fatto vedere cose buone ma anche qualche passo falso di troppo. Restano comunque tra quelli che hanno più armi per gestire una volata del genere.

Il calendario non è per niente semplice. Atalanta, Milan e Fiorentina gli ostacoli più grossi, senza dimenticare il derby con il Torino all’ultima. Nonostante ciò, l’esperienza della Juventus in queste situazioni può risultare determinante. Inoltre bisogna aggiungere la guida di mister Spalletti, allenatore esperto di volate Champions.

Roma: calendario complicato

Situazione simile ai bianconeri per la Roma a 54 punti. Il calendario è probabilmente il più duro di tutti. Dopo la sosta c’è l’Inter in trasferta e poi toccherà giocare contro Atalanta, Bologna, Fiorentina e il derby con la Lazio alla penultima.

A tutto questo si aggiunge la delusione per l’eliminazione dall’Europa League contro il Bologna che ha lasciato l’amaro in bocca. La prima stagione di Gasperini a Roma ha però dimostrato che la squadra ha le carte in regola per lottare fino all’ultimo.

Scontri diretti decisivi

Uno degli elementi chiave di questa volata Champions sarà rappresentato dagli scontri diretti. Alcuni incroci, come Atalanta-Juventus o Roma-Atalanta, potrebbero cambiare completamente gli equilibri.

In una situazione del genere, la differenza reti ed i criteri di classifica avulsa rischiano di giocare un ruolo determinante. Ogni gol segnato o subito può avere un peso enorme in ottica qualificazione.

Le scommesse sportive online propongono quote dedicate alla corsa Champions, aggiornate costantemente in base ai risultati e, secondo i principali bookmaker, il Como parte con i favori del pronostico mentre la Juventus si conferma come l’avversaria più accreditata. La Roma resta invece la possibile outsider, pronta a sfruttare i passi falsi delle rivali.

Una corsa aperta fino all’ultima giornata

Con otto partite ancora da giocare, tutto è ancora possibile. Il Como parte leggermente favorito grazie al vantaggio in classifica ed a un calendario più gestibile. Juventus e Roma hanno però le qualità in rosa, oltre ad una maggiore esperienza, per ribaltare la situazione.

La sensazione è che si arriverà all’ultima giornata con ancora tutto in bilico. A fare la differenza saranno i nervi saldi, la continuità e la capacità di reggere la pressione.

 

 

 

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Serie C: Finale andata playoff, trionfo Lecco, Foggia ko

Giu 14, 2023

Gran Galà del Calcio 2022: Rafael Leao miglior giocatore, Pioli miglior allenatore

Ott 18, 2022

Lutto nel mondo del calcio, è morto a 62 anni Gian Piero Ventrone

Ott 6, 2022
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.