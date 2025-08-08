Udinese, caccia al dopo Thauvin: spuntano due nomi da urlo

La partenza di Florian Thauvin esige l’arrivo di un rinforzo di pari livello. L’Udinese non ha posto tempo in mezzo nell’andare alla ricerca di un esponente del reparto avanzato che possa rimpiazzare il francese passato al Lens dopo avere lasciato in terra friulana un “tesoretto” di 70 presenze e tredici reti. I nomi che scintillano sull’agenda bianconera sono al momento due: Lorenzo Insigne e Jesper Karlsson.

A darne conto è il Messaggero Veneto che precisa anche i termini delle eventuali operazioni di approdo. Insigne risulta svincolato in seguito alla conclusione dell’esperienza in terra canadese con il Toronto dove è sceso in campo 66 volte garantendo quindici reti. Ex Cavese, Foggia e Pescara, Insigne ha trovato poi la definitiva consacrazione al Napoli dove ha totalizzato 336 presenze e segnato 96 gol. Numeri che ne certificano un talento e un’esperienza preziosi come l’oro per l’Udinese. Per Insigne sarebbe un ritorno nel calcio italiano, che ha onorato anche con 54 discese in campo e dieci reti in nazionale e la vittoria agli Europei del 2020. dopo tre anni di assenza. Il suo attuale valore di mercato è di 1,80 milioni di Euro. Ma, qualora non dovesse andare in porto l’affaire con l’ex partenopeo, ecco pronta l’alternativa.

Viene dal Bologna e si chiama Jesper Karlsson. Lo svedese ha totalizzato con i felsinei 14 presenze e una rete prima di approdare al Lecce in prestito e poi ritornare all’ombra delle due torri. Tra i suoi trascorsi figura anche quello con gii olandesi dell’Az 67 Alkmaar. Karlsson ha anche avuto scampoli di esperienze con la nazionale svedese indossandone la casacca in quattordici occasioni e segnando cinque reti. L’Udinese potrebbe rappresentare per lui un’occasione di rilancio dopo l’esperienza non esaltante (tredici presenze e una rete) con i salentini.