Belgio e Spagna a valanga, clamoroso tonfo della Germania

GRUPPO A
LUSSEMBURGO- IRLANDA DEL NORD 1-3
Miglior debutto non avrebbe potuto avere. L’Irlanda del Nord inaugura la serie delle partite di qualificazione ai mondiali prendendosi tre punti d’autorità in Lussemburgo. Al 7′ Reid, di destro, sugli sviluppi di un calcio di punizione, porta in vantaggio gli ospiti. Al 30′ la nazionale di Jeff Strasser pareggia con Dardari che riceve la sfera da Sinani e trafigge Peacock- Farrell con una gran botta dal limite. Al 1′ della ripresa Shea Charles, con un tiro da fuori area, riporta avanti la squadra di Michael O’Neill. Al 19′ della ripresa Devenny allarga il fossato con un tiro di destro sugli sviluppi di un calcio piazzato. Al 21′ il Lussemburgo resta in dieci a causa dell’espulsione di Korac per doppia ammonizione.
SLOVACCHIA- GERMANIA 2-0
Più che una vittoria, una pagina di storia luccicante da consegnare agli annali. La Slovacchia esordisce con il botto sulla strada verso le qualificazioni ai Mondiali superando per 2-0 la Germania. I teutonici esordiscono così con un sorprendente flop. Al 42′ la nazionale di casa si porta clamorosamente in vantaggio con Hancko al termine di un’azione di contropiede condotta da Strelec. Al 10′ della ripresa Strelec riceve di testa da Gyomber e fulmina Baumann con un tiro di sinistro.
GRUPPO E
GEORGIA- TURCHIA 2-3
Vittoria con brivido finale annesso. Rimasta con un uomo in meno, la Turchia ha rischiato di gettare alle ortiche la vittoria con una volitiva Georgia ma alla fine ha portato via il risultato pieno. Tempo tre minuti e la nazionale della Mezzaluna si porta in vantaggio con un’incornata di Muldur che sbuca con perfetta scelta di tempo su corner di Guler e non lascia scampo a Mamardashvili. Al 42′ Akturkoglu raddoppia con un destro dal centro dell’area susseguente a un calcio di punizione. Al 7′ della ripresa lo stesso Akturkoglu si regala la doppietta personale ricevendo la sfera da Akgun e siglando il 3-0. Al 18′ Davitashvili accorcia le distanze con un sinistro da centro area. Al 26′ Yilmaz lascia la Turchia in dieci per un’espulsione. La Georgia prova a rifarsi sotto e al 53′, in pieno recupero, accorcia le distanze con un tiro di destro dell’ex Napoli Kvaratskhelia. Il risultato, però, resta nelle mani dei turchi.
BULGARIA- SPAGNA 0-3
Avvio di qualificazione con una larga vittoria. Tutto facile per la Spagna che torna dalla Bulgaria con un’affermazione per 3-0. Al 5′ gli iberici vanno a bersaglio con Oyarzabal che sfrutta a dovere un assist di Zubimendi. Al 30′ Cucurella, di sinistro, porta la nazionale di Luis de la Fuente al raddoppio. Al minuto 38 Merino sbuca su corner di Lamine Yamal e trafigge per la terza volta Vutsov con un colpo di testa.
GRUPPO G
LITUANIA- MALTA 1-1
La partita sembrava incamminata sullo 0-0 ma, nei minuti finali, si è ravvivata. Lituania e Malta finiscono per dividersi la posta Gli ospiti si sono illusi passando in vantaggio ma la squadra di casa è stata brava a crederci sino in fondo e a riprenderla per effetto di un rigore. Terzo pareggio consecutivo per i lituani dopo quelli con Finlandia e nel match d’andata con Malta. La formazione di Emilio De Leo è al secondo segno ics di fila e non ha ancora messo le mani su alcuna posta piena dall’inizio del suo cammino di qualificazione. Al 38′ della ripresa gli ospiti passano in vantaggio per merito di Satariano che, con una conclusione da distanza ravvicinata, finalizza nel modo migliore un’azione di contropiede condotta da Overend. Al 46′ gli ospiti perdono Azzopardi per espulsione. La Lituania ci crede e, al minuto 94, per un atterramento di Utkus da parte di Muscat, beneficia di un calcio di rigore. Dagli undici metri il granata Gineitis trasforma per l’1-1. Al 54′ anche la Lituania resta in dieci per l’espulsione di quell’Utkus che aveva propiziato il rigore del pareggio. Le due squadre finiscono per dividersi la posta.
OLANDA- POLONIA 1-1
Dall’illusione della vittoria al doversi accontentare della divisione della posta. L’Olanda non riesce ad andare oltre l’1-1 con la caparbia Polonia davanti al proprio pubblico.Gli orange non calano così la terza vittoria dopo quelle con Finlandia e, soprattutto, con Malta, travolta con un eloquente 8-0. La Polonia riscatta in parte la sconfitta subita contro la Finlandia dopo le vittorie contro Lituania e Malta. Al 28′ gli orange passano grazie a un colpo di testa dell’interista Dumfries sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 35′ della ripresa Cash, con un tiro di destro, regala agli ospiti il pareggio.
GRUPPO J
KAZAKISTAN- GALLES 0-1
V come vittoria, ma anche come vetta. Il Galles si impone di misura con il Kazakistan bissando il successo dell’andata per 3-1 e si insedia in vetta al gruppo J mettendo un prezioso mattone sulla strada della qualificazione ai Mondiali. La squadra di mister Craig Bellamy riscatta così la sconfitta patita contro il Belgio nell’ultima uscita. Il Kazakistan resta invece nelle retrovie della classifica a quota tre dopo il secondo stop consecutivo e secondo casalingo seguito a quello con la Macedonia del Nord. Il gol partita è stato segnato al 24′ della prima frazione da Moore con un sinistro dal centro dell’area.
LIECHTENSTEIN- BELGIO 0-6
Seconda vittoria per il Belgio nelle qualificazioni ai Mondiali. La squadra di Rudi Garcia travolge per 6-0 un Liechtenstein ancora inchiodato a quota zero e che, dopo la quarta sconfitta consecutiva, ha fatto salire a quattordici le reti subite senza mai realizzarne. Al 29′ la formazione allenata da Rudi Garcia si porta in vantaggio con un’incornata di De Cuyper su traversone di Meunier. Al 1′ della ripresa Tielemans raddoppia con un destro da fuori area. Al 15’della ripresa arriva il 3-0 con Theate che incorna alla perfezione su corner di De Cuyper. Due minuti dopo il napoletano De Bruyne raccoglie da Vanaken e di sinistro infligge il quarto dispiacere a Buchel. Al 25′ Hasler commette fallo su Theate ed è rigore per gli ospiti. Dal dischetto Tielemans non sbaglia garantendosi la doppietta e regalando ai suoi il 5-0. Al 46′ Fofana riceve da Saelemakers su azione di contropiede e fissa il risultato sul 6-0.