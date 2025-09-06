La Francia passa in Ucraina, Israele vince in Moldavia. Poker Svizzera

GRUPPO B
SLOVENIA- SVEZIA 2-2
Né vinti né vincitori tra Slovenia e Svezia che si dividono la posta. In vantaggio per due volte, gli scandinavi non sono riusciti a tenersi stretta la posta piena. Al 18’ Elanga finalizza nel modo migliore un’azione di contropiede condotta da Ayari superando Oblak. Al 1’ della ripresa Lovric riceve la sfera da Elsnik e pareggia con un gran destro da fuori area. Al 28’ Ayari, già protagonista della prima rete in fase di rifinitura, su assist di Gyokeres riporta avanti la nazionale gialloblù. La Slovenia, però, sfodera caparbietà e al 45’ acciuffa il pareggio con un sinistro di Vipotnik.
SVIZZERA- KOSOVO 4-0
Poker d’autore. La Svizzera si regala una serata ad alta voce strapazzando per 4-0 il Kosovo di Franco Foda. Gli elvetici di Murat Yakin passano in vantaggio al 22’ con un’incornata del neointerista Akanji su corner di Vargas. Al 25’ Embolo sfrutta nel modo migliore un’azione di contropiede di Ndoye e raddoppia. Al minuto 39 Widmer riceve il pallone da Rieder e firma il 3-0. Al 45’ Embolo, su suggerimento di Ndoye, con un sinistro da distanza ravvicinata, autografa il definitivo poker.
GRUPPO C
GRECIA- BIELORUSSIA 5-1
Debutto con poverissimo per la Grecia di Ivan Jovanovic che rende amara la serata della Bielorussia imponendosi con un largo 5-1. Al 3’ Karetsas segna l’1-0 con un tiro di sinistro su imbeccata di Pavlidis. Al 17’ è quest’ultimo a raddoppiare di testa sfruttando un cross di Karetsas che gli restituisce così il favore. Al 21’ Bakasetas riceve da Vagiannidis e infila Pavlyuchenko con un sinistro dal limite. Al 36’ Kourbelis, di testa, su corner di Bakasetas, cala il poker. Al 18’ della ripresa Tzolis sfrutta un passaggio di Pavlidis e confeziona il poverissimo. La Bielorussia realizza il gol della bandiera con Barkovskiy che trasforma al 27’ un calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Bakasetas.
DANIMARCA- SCOZIA 0-0
Divisione della posta tra Danimarca e Scozia. Le due squadre si dividono la posta al termine di un incontro equilibrato nel quale ambedue si sono ripetutamente punzecchiate senza riuscire a profanare le rispettive porte.
GRUPPO D
ISLANDA- AZERBAIGIAN 5-0
Pokerissimo dell’Islanda ai danni dell’Azerbaigian. Al 47’ Palsson, di testa, su corner di Gudmundsson, segna la rete dell’1-0. Al 2’ della ripresa Johannesson raddoppia con un’incornata da distanza ravvicinata. Sempre lui, al minuto 11, riceve da Thorsteinsson e realizza il 3-0 ancora dalla breve distanza. Al 21’ Gudmundsson riceve un passaggio da Haraldsson e sigla il poker con un tiro di sinistro. Al 28’ Hlynsson, direttamente su punizione, conferisce al risultato il suo assetto definitivo.
UCRAINA- FRANCIA 0-2
Ruggito transalpino. La Francia torna dall’Ucraina con la posta piena dopo avere prevalso per 2-0 sui padroni di casa. Al 10’ Olisè, su imbeccata di Barcola, segna la rete del vantaggio ospite. Al 37’ della ripresa Mbappè, di destro, raddoppia dopo un contropiede condotto da Tchouameni.
GRUPPO I
MOLDAVIA- ISRAELE 0-4
Dopo avere superato per due volte l’Estonia, si regala il tris con la Moldavia. Israele prosegue ad alta voce nel suo cammino di qualificazione ai Mondiali superando per 4-0 i padroni di casa. Per la nazionale di Sergei Clescenco si tratta della quarta sconfitta in altrettante gare. Israele conserva il secondo posto nel girone alle spalle della Norvegia e davanti all’Italia. Al 15’ Peretz riceve da Solomon la sfera e segna con un tiro da distanza ravvicinata. Al 35’ lo stesso Solomon raddoppia in seguito a un contropiede avviato da Biton. Al 14’ della ripresa Baribo , su assist di Eli Dasa, segna il 3-0 ancora in contropiede. Di Gloukh, al 32’, il definitivo 4-0 con un sinistro su suggerimento di Shua.
GRUPPO L
FAR OER- CROAZIA 0-1
Successo di misura della Croazia ai danni delle isole Far Oer. Quarto successo per gli ospiti dopo quelli con Francia, Gibilterra e Repubblica Ceca. Le Far Oer non riescono invece a bissare il successo ottenuto con Gibilterra. Il gol vincente è opera di Kramaric che segna di testa al 31’ su suggerimento di Budimir.
MONTENEGRO- REPUBBLICA CECA 0-2
Vittoria all’andata, vittoria al ritorno, e con lo stesso punteggio di 2-0. La Repubblica Ceca regala ancora lacrime al Montenegro e riscatta l’1-5 che aveva patito con la Croazia salendo a quota dodici punti e restando in vetta al suo girone. Il Montenegro subisce invece la seconda sconfitta di fila e resta terzo a quota sei alle spalle degli stessi cechi e della Croazia. Al 3’ Cerv segna l’1-0 con un sinistro dal limite, al 51’ della ripresa Cerny raddoppia sfruttando un contropiede di Kuchta.