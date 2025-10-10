Goleade per Austria, Olanda e Danimarca, pari per la Croazia

GRUPPO C

SCOZIA- GRECIA 3-1

Sotto di una rete, non si è smarrita e ha ampiamente capovolto il risultato volgendolo a suo favore.La Scozia doma la Grecia e conquista la seconda vittoria consecutiva dopo quella con la Bielorussia portandosi a quota sette insieme con la Danimarca in testa. Gli ellenici subiscono invece il secondo pesante stop dopo lo 0-3 contro la Danimarca e restano a soli tre punti- Al 17′ della ripresa gli ellenici vanno in vantaggio con un destro di Tsimikas. Due minuti dopo, però, Christie pareggia con un destro sugli sviluppi di un corner. Al 35′ Ferguson sbuca da un calcio da fermo e realizza il gol del vantaggio scozzese che capovolge le sorti della contesa. Al 48′ Dykes, di sinistro, fissa il risultato sul 3-1.

BIELORUSSIA- DANIMARCA 0-6

Dopo il 3-0 in terra di Grecia, arriva il 6-0 con la Bielorussia. La Danimarca si regala un’altra vittoria di ampie proporzioni e, dopo tre partite disputate, mantiene la sua porta inviolata ed è in testa con la Scozia. I padroni di casa restano al palo subendo la terza sconfitta consecutiva dopo quelle con Scozia e Grecia. Al 14′ un sinistro di Froholdt su assist di Christensen consente agli scandinavi di passare in vantaggio. Al minuto 19 è già raddoppio per merito di Hojlund imbeccato da Froholdt. Al 45′ ancora l’attaccante del Manchester City buca la porta di Lapoukhov con un sinistro da distanza ravvicinata. Al 51′ Dorgu, anch’egli di sinistro, trafigge la porta bielorussa per la quarta volta. Al 21′ della ripresa Dreyer, su angolo di Hojgsberg, realizza il 5-0. Sempre lui, al minuto 78, riceve da Wind e insacca di sinistro regalando a se stesso la doppietta personale e alla Danimarca un vantaggio di proporzioni tennistiche.

GRUPPO G

FINLANDIA- LITUANIA 2-1

Sotto di una rete, ha avuto il merito di non scomporsi e l’ha fatta sua. La Finlandia supera in rimonta la Lituania. Gli scandinavi riscattano lo stop con la Polonia e l’agguantano a quota dieci al secondo posto a tre punti dall’Olanda. La Lituania incassa il secondo stop di fila dopo quello con l’Olanda e resta a quota tre. Al minuto 25 Sirvys, con un tiro di destro, porta in vantaggio gli ospiti. Al 3′ della ripresa gli scandinavi pareggiano con una conclusione, sempre di destro, di Kallman. La Finlandia capovolge a suo favore le sorti della contesa al minuto 10 grazie a un sinistro angolato di Markhiev su suggerimento di Antman.

MALTA- OLANDA 0-4

Dopo il pareggio con la Lituania, Malta non riesce a garantirsi la seconda prestazione di fila a punti capitolando pesantamente sul campo amico contro l’Olanda e restando ultima con soli due punti. La nazionale della terra dei tulipani coglie invece il secondo successo di fila dopo quello con la Lituania e resta imbattuta salendo a tredici punti. All’11’ Shaw commette fallo su Gravenberch e per gli orange è rigore. Dal dischetto il giocatore del Liverpool Gakpo non fallisce. Al 2′ della ripresa Pepe atterra Weghorst e la nazionale ospite beneficia ancora di un penalty. Dal dischetto ancora Gakpo non fallisce. Al 12′ Reijnders riceve la sfera da Gakpo e trafigge Bonello con un destro per il 3-0. Al 48′ Depay riceve la sfera dall’interista Dumfries e insacca di testa il 4-0.

GRUPPO H

AUSTRIA- SAN MARINO 10-0

Non come l’Ungheria che ne rifilò undici alla Moldavia ma quasi. L’Austria umilia San Marino con un netto 10-0 e viaggia a mille garantendosi il quinto acuto di fila che vale il primato con quindici punti. Ben diciannove le reti segnate da Posch e compagni contro le due sole subite. San Marino resta desolatamente a zero e con una differenza reti horror di meno ventisette per effetto di una sola rete realizzata e ben ventotto subite. Al 7′ i padroni di casa vanno in vantaggio con un tiro di sinistro dal limite di Schmid su suggerimento di Alaba. All’8′ è già raddoppio con un’incornata di Arnautovic su traversone di Sabitzer. Al minuto 12 Gregoritsch segnerebbe il 3-0 ma la rete è annullata per fuorigioco. Al 24′, però, si rifà con un sinistro da distanza ravvicinata imbeccato dal giocatore del Como Posch. Al 30′ proprio quest’ultimo sforna il poker con un destro da distanza ravvicinata su suggerimento di Sabitzer. Al 42′ si regala persino la doppietta con un destro su corner di Danso siglando il 5-0. Al 45′ un sinistro di Laimer dà alla formazione di Ralf Rangnick il 6-0. Al 2′ della ripresa Arnautovic, su cross di Schmid, infila la rete del 7-0. Al 31′ Wurmbrand, di destro, su assist di Seiwald, rende ancora più robusto il punteggio dei padroni di casa siglando l’8-0. Al 38′ Arnautovic, su suggerimento di Grillitsch, realizza il 9-0. Un minuto dopo di sinistro, su cross di Wurmbrand, fissa il risultato sul 10-0.

CIPRO- BOSNIA ED ERZEGOVINA 2-2

Sotto di due reti, ha saputo mantenere dritta la barra della concentrazione strappando il pareggio. Cipro costringe la Bosnia ed Erzegovina alla divisione della posta cogliendo il secondo segno ics di fila casalingo dopo quello contro la Romania. I suoi punti in classifica sono adesso cinque e valgono il penultimo posto. La Bosnia Erzegovina riscatta solo in parte la sconfitta con l’Austria ed è seconda in graduatoria a quota 13. Al 10′ Katic sbuca su una punizione e porta in vantaggio gli ospiti sugli sviluppi di un calcio di punizione e con un sinistro da distanza ravvicinata. Al 36′ Neofytos infila la palla nella propria porta favorendo il raddoppio della squadra di Sergej Barbarez. Al 46′ un sinistro di Laifis riporta Cipro a contatto. Al 48′ della ripresa Sunjic atterra Kakoullis ed è rigore per Cipro. Pittas dal dischetto trasforma per il clamoroso 2-2.

GRUPPO L

REPUBBLICA CECA- CROAZIA 0-0

Nè vinti né vincitori tra Repubblica Ceca e Croazia. I padroni di casa non riescono a bissare la vittoria ottenuta in terra di Montenegro e sono comunque in testa con tredici punti proprio insieme con i loro avversari nella circostanza che erano reduci da ben quattro vittorie. Alla luce di quanto emerso nei novanta minuti, il risultato può considerarsi verdetto equo.

FAR OER- MONTENEGRO 4-0

Poker d’autore delle Far Oer ai danni del Montenegro. La squadra di casa è alla seconda vittoria consecutiva dopo quella colta a Gibilterra e al secondo match senza prendere reti. I punti in classifica sono ora nove e valgono il terzo posto. Quarto a quota sei, il Montenegro è al terzo passo falso di fila e alla terza giornata senza riuscire a segnare. Al 16′ le Far Oer si portano in vantaggio con un destro di Sorensen su assist di Frederiksberg. Quest’ultimo consente ai padroni di casa di pervenire al raddoppio con una punizione al minuto 36. Al 10′ della ripresa Sorensen, di testa, su traversone di Frederiksberg, sbuca con perfetta scelta di tempo consentendo alla nazionale di casa di prendere ulteriormente il largo. Al 27′ Vukcevic commette fallo su Edmundsson e le Far Oer si vedono concedere un calcio di rigore che Fredriksberg non fallisce per il 4-0.