Francia e Germania no problem, si ferma il Belgio

GRUPPO A

GERMANIA- LUSSEMBURGO 4-0

Prima l’Irlanda del Nord, ora il Lussemburgo. La Germania di Julian Nagelsmann si regala la seconda vittoria consecutiva e sale a quota sei punti strapazzando gli avversari davanti al pubblico amico per 4-0. I teutonici sono in testa alla classifica con Irlanda del Nord e Slovacchia. Rimasto in dieci per l’espulsione di Carlson dopo soli venti minuti di gioco, il Lussemburgo rimane inchiodato a quota zero dopo avere subito la seconda sconfitta di fila e al secondo match senza segnare reti. Al 4′ l’attaccante del Newcastle ex Stoccarda Woltemade porterebbe i teutonici in vantaggio ma si vede annullare la rete dopo un consulto dell’arbitro con il Var. Al 12′, invece, Raum non sbaglia segnando su calcio di punizione concesso per un fallo su Gnabry. Al 20′ Carlson commette un fallo di mano nella propria area e non solo è espulso ma causa anche un rigore per la Germania che Kimmich trasforma per il raddoppio. Al 3′ della ripresa Gnabry realizza con un tiro di destro il 3-0 mentre il poker finale è opera di Kimmich che trafigge Morris con un sinistro da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un corner.

IRLANDA DEL NORD- SLOVACCHIA 2-0

Dopo avere pagato dazio con la Germania, l’Irlanda del Nord si rifà davanti al pubblico amico superando la Slovacchia per 2-0 e raggiungendola in testa alla classifica con sei punti insieme con i teutonici. Al 18′ un’autorete di Hrosovsky porta in vantaggio i padroni di casa. Il raddoppio giunge al minuto 36 della ripresa con un sinistro da fuori area del difensore del Sunderland Hume.

GRUPPO B

SVEZIA- SVIZZERA 0-2

Terza partita, terza vittoria. Dopo avere mandato in frantumi le speranze di vittoria di Kosovo e Slovenia, la Svizzera realizza lo stesso obiettivo anche con la Svezia superandola a domicilio per 2-0. La squadra di Murat Yakin è in vetta a punteggio pieno con nove punti e mantiene la porta inviolata dopo tre partite. Gli scandinavi sono invece ancora a un punto e non riscattano la sconfitta subita in casa del Kosovo. Al minuto 20 della ripresa Xhaka porta in vantaggio i rossocrociati trasformando un calcio di rigore concesso per fallo di Bernhardsson su Sow. Al 49′ Manzambi raddoppia dopo un’azione di contropiede condotta da Freuler.

KOSOVO- SLOVENIA 0-0

Nè vinti né vincitori nel match tra Kosovo e Slovenia. I padroni di casa non bissano la vittoria ottenuta contro la Svezia ma si mantengono comunque in serie utile portandosi a quattro punti, la Slovenia resta terza a quota due. Kosovo in evidenza soprattuto con Muriqi, Slovenia con Sesko.

GRUPPO D

ISLANDA- UCRAINA 3-5

L’Ucraina supera l’Islanda per 5-3 al termine di una sfida pirotecnica e ricca di emozioni e reti. I padroni di casa subiscono la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro la Francia e restano a quota tre punti al terzo posto, l’Ucraina li scavalca portandosi al secondo a quattro conquistando la sua prima vittoria nel girone di qualificazione. Al 14′ Malinovskyi riceve la sfera da Mykolenko e segna l’1-0 ospite con un tiro di sinistro. Al 34′ Ellertsson riceve da Johannesson e pareggia i conti con un sinistro da posizione decentrata. Al 45′ Hutsuliak, con un destro dal centro dell’area, riporta l’Ucraina avanti. Al 50′ Malinovskyi, su imbeccata di Voloshyn, allarga il fossato a favore dell’Ucraina con un destro dal limite. Al 4′ della ripresa l’attaccante della Fiorentina Gudmundsson riporta l’Islanda a contatto con un colpo di testa su assist di Haraldsson. Sempre lui, alla mezz’ora, su imbeccata di Gudjohnsen, realizza il 3-3 islandese con una conclusione di sinistro. Al 40′, però, un sinistro di Kaliuzhnyi dal limite riporta gli ospiti avanti. Al 43′ Ocheretko, con un sinistro dal limite, sigla il definitivo 5-3 ucraino.

FRANCIA- AZERBAIJAN 3-0

Tutto facile per la Francia in casa propria contro l’Azerbaijan. I transalpini si impongono per 3-0 e ottengono la terza vittoria di fila dopo quelle con Ucraina e Islanda collocandosi in vetta con nove punti e due di vantaggio sull’Ucraina. L’Azerbaijan non bissa il pareggio contro l’Ucraina e si mantiene a un solo punto in classifica chiudendone la porta. Al 47′ Mbappè segna l’1-0 di destro su suggerimento di Ekitikè. Al 24′ della ripresa Rabiot raddoppia con un’incornata su angolo di Mbappè, a suo agio anche in veste di rifinitore. Al 39′ Thauvin, di sinistro, su cross di Theo Hernandez, sigla il definitivo 3-0.

GRUPPO J

KAZAKISTAN- LIECHTENSTEIN 4-0

Vittoria all’andata, vittoria al ritorno. Anche nella sfida casalinga, il Kazakistan non ha lasciato nemmeno le briciole al Liechtenstein sconfiggendolo per 4-0 dopo il 2-0 dell’andata in terra di principato e riscattando una serie negativa di tre sconfitte. La nazionale di Talgat Baysufinov si porta così a quota sei punti che valgono il penultimo posto. Il Liechtenstein resta fanalino di coda con zero punti e con il record negativo di differenza reti con ben ventitrè reti raccolte in fondo alla sua porta a fronte di zero realizzate. Al 26′ Kenzhebek riceve la sfera da Kuat e segna l’1-0 con un destro da fuori area. Al 28′ Zaynutdinov riceve dallo stesso Kenzhebek e raddoppia con un sinistro dal centro dell’area. Il 3-0 arriva al 14′ della ripresa con un destro di Kanzhebek su assist di Vorogovskiy. Al 36′ Kasym, sugli sviluppi di un corner, realizza il definitivo 4-0.

BELGIO- MACEDONIA DEL NORD 0-0

Un punto per parte e reti inviolate tra Belgio e Macedonia del Nord. La situazione di classifica resta così immutata con la squadra ospite prima con dodici punti e quella di Rudi Garcia alle sue spalle con 11. Il risultato penalizza forse un po’ il Belgio parso maggiormente propositivo nell’arco della gara. Ambedue le compagini si mantengono in piena corsa per staccare il biglietto per i Mondiali del 2026.