Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Qual. Mondiali 2026

Qual Mondiali 2026: Cosa dobbiamo aspettarci dalla 9° giornata

Italia a un passo dagli spareggi, mentre l’Europa si gioca tutto in 72 ore decisive

Nov 12, 20252 Lettura
Bergamo, Italy September 5, 2025: Mateo Retegui of Italy score the goal and celebrate with Moise Kean of Italy during the European Fifa World Cup 2026 Qualifier match between Italy and Estonia at Gewiss Stadium.

La corsa verso i prossimi Campionati Mondiali di calcio entra nella fase decisiva con la 9ª giornata delle qualificazioni UEFA, in programma da giovedì 13 a sabato 15 novembre. Tre giorni ad alta tensione che delineeranno il destino di molte nazionali europee: tra chi potrà festeggiare la qualificazione diretta, chi dovrà passare per gli spareggi e chi, invece, sarà già fuori dai giochi.

Italia, tutto in salita: spareggi sempre più probabili

La situazione del Girone I vede l’Italia inseguire una qualificazione sempre più complicata. Dopo la pesante sconfitta contro una Norvegia dominante — 18 punti in sei gare, 29 gol fatti e appena 3 subiti — gli azzurri sono secondi con 15 punti, frutto di cinque vittorie e una sconfitta.

Giovedì sera a Chișinău, la trasferta contro la Moldavia ha un significato cruciale: non è solo una formalità, ma una partita da vincere per mantenere il controllo sul destino della nazionale. In caso di vittoria della Norvegia contro l’Estonia, l’Italia sarà fuori dalla corsa per il primo posto, dovendo quindi affidarsi agli spareggi per inseguire il sogno Mondiale.

Scontri diretti e verdetti imminenti: l’Europa si gioca tutto

In parallelo, altri gironi offrono partite decisive che potrebbero cambiare le gerarchie in classifica e riscrivere il quadro delle qualificate.

Gruppo G: l’Olanda (16 punti) affronta in trasferta la Polonia (13 punti). Per gli orange l’obiettivo è chiudere i conti; per i polacchi è l’ultima chiamata.

Gruppo K: con un’Inghilterra già qualificata a 18 punti, la sfida tra Serbia (10 punti) e Albania (11 punti) è fondamentale. Qualsiasi passo falso dei serbi potrebbe costare loro l’accesso diretto.

Gruppo H: tra Bosnia-Erzegovina (13 punti) e Romania (10 punti) va in scena un vero e proprio spareggio per il secondo posto: chi vince prende il comando della corsa.

Gironi equilibrati, dominati o ancora aperti

Alcuni gruppi hanno già espresso le proprie gerarchie, altri sono ancora in bilico:

Gruppo A: Germania e Slovacchia a pari punti (9) si preparano allo scontro diretto decisivo.

Gruppo B: la Svizzera comanda con 10 punti, ma il Kosovo (7 punti) spera ancora nella seconda piazza.

Gruppo C: Danimarca e Scozia guidano a 10 punti, ma i danesi hanno il calendario dalla loro.

Gruppo E: la Spagna, a punteggio pieno (12 punti), è vicina alla qualificazione matematica. Dietro, la Turchia (9 punti) vuole blindare il secondo posto.

Nei gruppi F, J e L, la lotta è serrata: chi rincorre il primo posto, chi prova a evitare il baratro dell’eliminazione.

Ultima chiamata prima della resa dei conti

Questa nona giornata non definirà in modo assoluto il quadro delle qualificate, ma sarà decisiva per capire chi resta in corsa e chi, invece, dovrà fare i conti con una precoce eliminazione. Al termine del turno, molte squadre sapranno se potranno staccare il pass per i Mondiali, aggrapparsi ai playoff, oppure se l’ultima giornata servirà solo per salvare la faccia.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Retegui trascina l’Italia, Israele sconfitto 3-0! Playoff conquistati

Ott 15, 2025

L’Inghilterra vola ai Mondiali, poker per Spagna e Turchia

Ott 15, 2025

Belgio e Germania non sbagliano, l’Islanda ferma la Francia

Ott 14, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.