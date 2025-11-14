Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Qual. Mondiali 2026

Norvegia e Francia qualificate al Mondiale! Portogallo ko

La Norvegia e la Francia rifilano un poker e volano ai Mondiali. Il Portogallo perde in Irlanda e CR7 si fa espellere!

Nov 14, 20253 Lettura
OSLO, NORWAY - NOVEMBER 13: Players of Norway celebrate their sides first goal during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Norway and Estonia at Ullevaal Stadion on November 13, 2025 in Oslo, Norway. (Photo by Joern Pollex - UEFA/UEFA via Getty Images)

GRUPPO D
AZERBAIGIAN -ISLANDA 0-2

Dopo tre partite a secco, l’Islanda ritrova la vittoria superando l’Azerbaigian come già aveva fatto nella gara d’andata quando si era imposta in casa per 5-0. La nazionale di Arnar Gunnlaugsson si porta così a quota sette e si gioca con l’Ucraina il secondo posto per i playoff. L’Azerbaigian subisce invece il quarto stop in cinque gare e resta fanalino di coda a un solo punto ormai totalmente fuori da qualsiasi gioco. Al minuto 20 Gudmundsson riceve la sfera da Johannesson e infila l’1-0 degli ospiti per la sua quarta rete nel girone di qualificazione ai Mondiali. Al minuto 39 Ingason raddoppia di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione dello stesso Gudmundsson, a suo agio anche nelle vesti di rifinitore.

FRANCIA- UCRAINA 4-0

Tutto facile per la Francia contro l’Ucraina. I transalpini si regalano un poker d’autore e si regalano la terza vittoria interna di fila in altrettante partite restando nettamente in testa al loro girone con 13 punti e con la strada verso i mondiali ormai spalancata. L’Ucraina non bissa la vittoria contro l’Azerbaigian e resta seconda a quota sette raggiunta dall’Islanda con cui si contenderà un posto nei playoff. All’8′ della ripresa Mykhavko commette fallo su Olise ed è rigore per i transalpini che Mbappè non fallisce per l’1-0. Al 31′ Olisè riceve da Kantè e raddoppia con un sinistro dal centro dell’area. Al 38′ arriva il 3-0 con Mbappè che, di destro e da distanza ravvicinata, non perdona. Al 43′ un destro di Ekitikè su suggerimento di Mbappè regala ai transalpini il poker.

GRUPPO F
ARMENIA- UNGHERIA 0-1

Vittoria all’andata, vittoria al ritorno. L’Ungheria riesce ancora a fare lo sgambetto all’Armenia e ritrova la vittoria dopo il pareggio con il Portogallo. I magiari si portano a otto punti e si contendono con l’Irlanda e alle spalle del Portogallo capolista il secondo posto nel girone. Gli armeni subiscono il terzo passo falso di fila e restano a fondo classifica con tre punti. Al 33′ Varga, su cross dell’attaccante del Liverpool Szoboszlai, sbuca di testa e realizza l’1-0 degli ospiti. Per lui si tratta della quarta rete dall’inizio del girone di qualificazione dopo il gol all’Irlanda e la doppietta al Portogallo.

IRLANDA- PORTOGALLO 2-0

Doppio Parrott e l’Irlanda regala lacrime al Portogallo. La seconda affermazione consecutiva colloca la squadra di casa al terzo posto con sette punti a uno solo dall’Ungheria con cui si gioca il posto nei playoff. Nonostante lo stop, il Portogallo resta in vetta con dieci punti. Al 17′ Parrott spunta su calcio d’angolo di Scales con perfetta scelta di tempo e sigla di testa il vantaggio dei padroni di casa. Al 45′ ancora lui riceve da O’Shea e raddoppia con un tiro di destro. Al 16′ della ripresa il Portogallo si complica la vita perdendo Cristiano Ronaldo per un’espulsione a causa di una rissa.

GRUPPO I
NORVEGIA- ESTONIA 4-1

Tutto come da copione. La Norvegia sgretola l’Estonia con un eloquente 5-1 e riesce a mantenersi a distanza l’Italia conservando la vetta con 21 punti. L’Estonia resta a quota quattro e non riesce a dare continuità alle sue prestazioni dopo il pareggio con la Moldavia. Al 5′ della ripresa gli scandinavi si portano in vantaggio con Serloth che sbuca di testa su corner di Berge e segna l’1-0. Due minuti dopo ancora lui, questa volta su traversone di Ryerson, sempre di testa raddoppia. All’11’, il solito Haaland segna il 3-0 di testa nuovamente su cross di Ryerson. Tredicesima rete per lui che è andato a bersaglio in tutte le partite del girone di qualificazione e sta facendo la gioia sia della nazionale scandinava sia nel campionato di Premier League con il Manchester City dove, in undici partite, è andato a bersaglio quattordici volte. Al 64′ l’attaccante aggiorna ulteriormente il dato sulle marcature segnando il poker con un destro dall’area piccola su imbeccata di testa di Moller. Al 19′ l’Estonia accorcia le distanze per merito di Saarma che finalizza nel modo migliore un’azione di contropiede condotta da Palumets.

GRUPPO K
INGHILTERRA- SERBIA 2-0

Il settebello è servito. Già graniticamente certa di partecipare ai Mondiali, l’Inghilterra vuole strafare e inanella contro la Serbia la settima vittoria di fila mantenendo peraltro inviolata la sua porta. Gli ospiti restano terzi a quota 10 e vedono l’Albania seconda volare a più quattro su di loro e avvicinarsi sempre di più ai playoff. La nazionale dei tre leoni si porta in vantaggio al minuto 28 con Saka che sbuca con ottima scelta di tempo su un calcio da fermo e supera Rajkovic. Al 45′ Eze raddoppia con un destro su assist di Foden.

ANDORRA- ALBANIA 0-1

Vittoria e buon passo avanti in direzione dei playoff. L’Albania coglie la seconda vittoria e il sesto risultato utile di fila e si porta a quattordici punti al secondo posto staccando la Serbia terza di quattro lunghezze. Secondo stop di fila per Andorra dopo quello contro la Serbia. Al 22’della ripresa Asllani, su azione di contropiede di Uzuni, realizza il gol partita.

