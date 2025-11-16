Spagna e Svizzera ipotecano il pass. Il Belgio fallisce il match point

GRUPPO B

SVIZZERA- SVEZIA 4-1

Quarta vittoria in cinque partite per una Svizzera che veleggia sempre più verso lo stacco del biglietto per i Mondiali. Gli elvetici di Murat Yakin travolgono per 4-1 la Svezia e si portano a quota tredici punti, tre in più del Kosovo vittorioso in Slovenia. Gli scandinavi non riescono invece a fare decollare la graduatoria incappando nel quarto stop consecutivo. La Svizzera passa in vantaggio al minuto 12 per merito di Embolo su cross di Ndoye. Al 33’ Nygren pareggia i conti con un sinistro dal centro dell’area. Al 15’ della ripresa Embolo è atterrato in area svedese e la Svizzera beneficia di un penalty, dal dischetto Xhaka trasforma. Al 30’ Ndoye fa prendere il largo ai rossocrociati su assist di Vargas. Al 49’ un destro dal centro dell’area di Manzambi fissa il risultato sul 4-1.

SLOVENIA- KOSOVO 0-2

Se la Svizzera non sbaglia un colpo, il Kosovo cerca di tenerle il passo sconfiggendo per 2- la Slovenia e garantendosi il quarto risultato utile consecutivo e la terza vittoria dall’inizio delle qualificazioni. I suoi punti sono adesso 10 e valgono il secondo posto a tre lunghezze dalla Svizzera. La Slovenia resta ancora a secco di vittorie e interrompe una serie utile di due pareggi. Al 6’ un destro di Asllani su suggerimento di Vojvoda porta in vantaggio il Kosovo. All’8’ della ripresa Stojanovic incappa in una doppia ammonizione e lascia la Slovenia in dieci Il Kosovo perviene al raddoppio al minuto 19 con un’autorete di Karnicnik.

GRUPPO C

DANIMARCA- BIELORUSSIA 2-2

Hanno provato a seminarsi a vicenda ma, alla fine, si sono dovute accontentare della divisione della posta. Danimarca e Bielorussia pareggiano per 2.2. I padroni di casa restano in vetta con undici punti pur mancando la quarta vittoria consecutiva, gli ospiti conquistano il loro primo punto restando fanalino di coda. All’11’ Damsgaard, con un destro da fuori area, porta in vantaggio i padroni di casa. Al 17’ della ripresa la Bielorussia pareggia con un tiro di destro dal centro dell’area di Gromyko. Due minuti dopo Demchenko potrebbe capovolgere l’esito della contesa ma il suo tiro su suggerimento di Lisakovich si stampa sul palo. Tre minuti dopo, però, non sbaglia raccogliendo un assist di Gromyko e segnando il 2-1 bielorusso. Al 34’ Isaksen, di sinistro, riporta la Danimarca in parità.

GRECIA-SCOZIA 3-2

Pur con un uomo in meno per l’espulsione di Bakasetas al 39’ della seconda frazione, la Grecia riesce ad avere la meglio su una coriacea Scozia che ha rischiato di riuscire a rimontare il match. Gli ellenici riscattano la sconfitta dell’andata nella terra delle cornamuse e una serie negativa di tre passi falsi portandosi al terzo posto con sei punti. La Scozia resta seconda subendo la prima sconfitta dopo quattro turni positivi. Al minuto 7 un sinistro di Bakasetas porta in vantaggio gli ellenici. Al 12’ della ripresa Karetsas conduce i padroni di casa al raddoppio finalizzando nel modo migliore un contropiede di Tetteh. Sei minuti dopo Tzolis riceve la sfera da Bakasetas e firma il 3-0. La Scozia prova a crederci e al minuto 20’ accorcia le distanze con una conclusione da distanza ravvicinata di Gannon- Doak. Al 25’ gli ospiti, con un’incornata di Christie, si riavvicinano ulteriormente ma senza riuscire a completare la rimonta.

GRUPPO E

TURCHIA- BULGARIA 2-0

E fanno tre. La Turchia allarga la famiglia delle sue vittorie consecutive sconfiggendo la Bulgaria per 2-0 come già aveva fatto all’andata quando si era imposta con un netto 6-1. La nazionale di Vincenzo Montella è seconda con dodici punti a meno tre dalla Spagna e le contende il primo posto che vale il passaggio diretto ai mondiali. La Bulgaria rimane al palo non riuscendo a scuotere una classifica fatta di zero punti. Al 16’ la Turchia beneficia di un penalty per un fallo di mano di Petrov. Dagli undici metri l’interista Calhanoglu non fallisce per l’1-0. Al 38’ della ripresa un’autorete di Chernev regala alla nazionale della mezzaluna il definitivo raddoppio.

GEORGIA- SPAGNA 0-4

Quinta partita, quinta vittoria. La Spagna prosegue la sua avventura spedita verso i mondiali liquidando con un secco poker la Georgia. Gli iberici hanno anche il merito di avere mantenuto sinora la porta immacolata. Terzo stop consecutivo per la Georgia che resta al terzo posto a quota tre ormai totalmente fuori dai giochi. Al 7’ un intervento con la mano in area georgiana di Gocholeishvili provoca un rigore a favore della Spagna. Dal dischetto Oyarzabal esegue il compitino alla perfezione siglando l’1-0. Al 22’ arriva il raddoppio iberico grazie a Zubimendi che finalizza nel modo migliore un filtrante di Ruiz. Al 34’ Ferran Torres allarga ulteriormente il fossato a favore delle Furie Rosse con un tiro da distanza ravvicinata su suggerimento di Oyarzabal. Al 18’ della ripresa Oyarzabal, di testa, sbuca bene su un cross di Ferran Torres e sigla il poker regalandosi la doppietta personale e divenendo protagonista assoluto della gara con due reti e un assist risolutivo.

GRUPPO H

CIPRO- AUSTRIA 0-2

Dopo lo stop subito dalla Romania, l’Austria torna a muovere la classifica superando per 2-0 Cipro. La doppietta di Arnautovic trascina la nazionale biancorossa a diciotto punti sempre più vicina alla disputa dei mondiali. Cipro resta quarta a quota otto e interrompe una serie di tre risultati utili di fila. Al 18’ Correia commette fallo su Baumgartner ed è rigore a favore dell’Austria. L’esecuzione è affidata ad Arnautovic che non fallisce. Al 10’ della ripresa ancora lui, di sinistro e su assist di Danso, porta gli ospiti al raddoppio.

BOSNIA ED ERZEGOVINA- ROMANIA 3-1

Sotto di una rete, non si è scomposta e ha fatto sua la gara. La Bosnia Erzegovina supera per 3-1 la Romania e torna a vincere dopo due turni portandosi al secondo posto con 16 punti a due sole lunghezze dall’Austria capolita. La nazionale ospite, invece, interrompe una serie utile di tre turni rimanendo terza con dieci punti. Al 17’ la Romania si porta in vantaggio con un sinistro di Birligea su cross di Mihaila. Al 4’ della ripresa Dzeko pareggia con un destro dal centro dell’area. Al 22’ gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Dragus. Al 34’ Bajraktarevic capovolge l’esito della contesa con un sinistro dal limite su assist di Tahirovic. Al 48’ Tabakovic segna il definitivo 3-1 con un sinistro da distanza ravvicinata.

GRUPPO J

KAZAKISTAN- BELGIO 1-1

Il Kazakistan si illude di poter intascare l’intera posta ma il Belgio lo raggiunge. Finisce così con la divisione della posta. Rimasti in dieci per l’espulsione di Chesnokov al 34’ della ripresa, i padroni di casa sono al terzo risultato utile consecutivo che li porta al quarto posto con otto punti. Il Belgio sale a quota quindici, mantiene il primato nel suo girone e sente sempre più profumo di qualificazione ai Mondiali pur se la Macedonia del Nord, seconda a quota tredici , potrebbe ancora insidiarlo. Al 9’ il Kazakistan si porta in vantaggio con un sinistro angolato di Satpaev. Al 3’ della ripresa Vanaken sbuca bene di testa su traversone di Castagne e pareggia.

LIECHTENSTEIN- GALLES 0-1

Dopo lo stop casalingo con il Belgio, il Galles si rifà condannando il Liechtenstein a un’altra sconfitta e portandosi al secondo posto con 13 punti insieme con la Macedonia del Nord a cui contende i playoff. I padroni di casa restano a quota zero dopo la settima sconfitta consecutiva e con il bilancio horror di zero reti segnate e ventisette subite. Al 16’ della ripresa Jordan James riceve la sfera da Daniel James e infila la porta dei padroni di casa per l’1-0 gallese.