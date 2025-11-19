Spagna, Belgio, Svizzera, Scozia e Austria ai Mondiali

GRUPPO B

KOSOVO- SVIZZERA 1-1

Pareggio e accesso ai mondiali. Per la sesta volta consecutiva la Svizzera, pareggiando per 1-1 sul campo del Kosovo a Pristina, stacca il biglietto per una fase finale dei Campionati del Mondo. Gli elvetici giungono primi nel loro girone con 14 punti e imbattuti dopo quattro vittorie e due segni ics. Il Kosovo, dal canto suo, ottiene un onorevole secondo posto con undici punti e accede ai playoff con cui potrà giocarsi una clamorosa partecipazione alla kermesse centroamericana. Al 2′ della ripresa la Svizzera mette la freccia grazie a Vargas che raccoglie un filtrante di Sow e infila Muric. Al 29′ Muslija pareggia i conti con un destro da fuori area.

SVEZIA- SLOVENIA 1-1

La Slovenia prova a mettere la freccia ma la Svezia la raggiunge. Finisce così 1-1 con la Slovenia che giunge terza con quattro punti e la Svezia ultima con due ma qualificata agli spareggi tramite la Uefa Nations League. Al 19′ della ripresa Elsnik, su assist di Sporar, porta in vantaggio gli ospiti con un sinistro da distanza ravvicinata. Al minuto 42, però, un sinistro di Lundgren sugli sviluppi di un calcio da fermo riporta la situazione in parità.

GRUPPO C

BIELORUSSIA- GRECIA 0-0

Nè vinti né vincitori tra Bielorussia e Grecia in un match nel quale le due squadre non avevano più alcunchè da chiedere. Al 32′ i greci vanno vicinissimi al gol con un palo colpito da Masouras con un sinistro da centroarea. La Bielorussia termina ultima con due punti, la Grecia penultima con sette.

SCOZIA- DANIMARCA 4-2

Vittoria e sbarco ai Mondiali. La Scozia riassapora la gioia di sbarcare nella massima rassegna planetaria dopo ben sei mancate qualificazioni ovvero dal 1998. I padroni di casa giungono primi con 13 punti e due in più della Danimarca che hanno lasciato al palo e condannato a giocarsi la qualificazione ai playoff. Dopo soli tre minuti i padroni di casa mettono la freccia con un destro del giocatore del Napoli Mc Tominay che sfrutta nel modo migliore un traversone di Gannon- Doak e infila Schmeichel. All’8′ della ripresa Robertson commette fallo su Isaksen e la Danimarca beneficia di un penalty. Dal dischetto Hojlund pareggia. Al 16′ Kristensen incappa nella seconda ammonizione e guadagna anzitempo la via degli spogliatoi lasciando gli scandinavi in dieci. Al 33′ Shankland sbuca con un destro da distanza ravvicinata su corner di Ferguson e riporta avanti la Scozia. Al 36′ Dorgu riceve da Kristensen e riporta i danesi in parità. La Scozia non si scompone tta e al 48′ con un sinistro da fuori area di Tierney realizza il nuovo vantaggio. Al minuto 53 Mc Lean, con un sinistro da venticinque metri, segna il definitivo 4-2.

GRUPPO E

BULGARIA- GEORGIA 2-1

Primo, unico e inutile successo, se non per soddisfazione platonica, della Bulgaria nel girone di qualificazione. I padroni di casa mandano al tappeto la Georgia e la raggiungono a quota tre. Al 10′ Rusev sbuca su cross di Dimitrov e porta in vantaggio i padroni di casa. Al 24′ Krastev raddoppia con un destro da centroarea. Al 43′ della ripresa Lochoshvili riceve da Kilitaia e accorcia le distanze con un sinistro da distanza ravvicinata.

SPAGNA- TURCHIA 2-2

Una accede ai Mondiali, l’altra cercherà di farlo attraverso i playoff. Spagna e Turchia pareggiano per 2-2 dopo avere giocato a rincorrersi per tutta la partita e prendono direzioni diverse. Gli iberici staccano il biglietto per la kermesse centroamericana con il primo posto con 16 punti e il mantenimentoo dell’imbattibilità. i turchi, secondi con tredici, dovranno attendere l’esito degli spareggi per sapere se potranno raggiungerli. Al 4′ i padroni di casa si portano in vantaggio con un destro da centroarea di Dani Olmo su cross di Cucurella. La Turchia non si scompone e perviene al pareggio al minuto 42 con un destro da distanza ravvicinata di Gul sugli sviluppi di un corner. Al 9′ della ripresa Ozcan riceve la sfera da Kokcu e, con un destro da fuori area, capovolge l’esito della contesa a favore degli ospiti. Le Furie Rosse, però, ripervengono al pareggio al minuto 17 con un sinistro da distanza ravvicinata di Oyarzabal.

GRUPPO H

ROMANIA- SAN MARINO 7-1

Vittoria e terzo posto con tredici punti. La Romania annichilisce San Marino con un eloquente 7-1 e può ancora sperare nell’aggancio dei Mondiali per effetto degli spareggi grazie alla sua situazione dopo la Nations League. San Marino conclude mestamente con otto sconfitte in altrettante gare e una differenza reti disastrosa fatta di due sole reti segnate e ben trentanove subite. Al 2′ Giacopetti porta inaspettatamente in vantaggio gli ospiti con un sinistro dal centro dell’area. La Romania non si scompone e al 13′ pareggia con un’autorete di Rossi. Al 29′ i padroni di casa capovolgono l’esito della contesa con Baiaram su azione di contropiede condotta da Tanase. Al minuto 42 Man, di sinistro, su filtrante di Bancu, allarga il fossato a favore dei rumeni. Al 12′ della ripresa un’autorete di Valentini porta la Romania sul 4-1. Al 31′ Hagi riceve da Baiaram e segna di sinistro la rete del 5-1. Al minuto 37 Ratiu, da distanza ravvicinata, sigla il 6-1. Il definitivo gol del 7-1 è opera di Munteanu che trasforma un calcio di rigore concesso per fallo di Riccardi su Petrila.

AUSTRIA- BOSNIA ED ERZEGOVINA 1-1

Pareggio e accesso ai Mondiali. L’Austria impatta contro la Bosnia Erzegovina e conclude il girone al primo posto con 19 punti andando a disputare la rassegna centramericana da dove mancava da ben sei edizioni. La Bosnia Erzegovina giunge invece seconda con diciassette e dovrà sperare nei playoff. Al 12′ gli ospiti si portano in vantaggio con un’incornata di Tabakovic su corner di Memic. Al 32′ della ripresa Gregoritsch, con un sinistro da distanza ravvicinata, pareggia.

GRUPPO J

GALLES- MACEDONIA DEL NORD 7-1

La travolgente vittoria non gli basta per avere accesso ai Mondiali. Il Galles annichilisce la Macedonia del Nord con un netto 7-1 ma giunge secondo con sedici punti e dovrà cercarsi la qualificazione ai playoff. Anche la formazione macedone, pur concludendo terza a quota 13, vi prenderà parte per effetto dell’esito della sua Nations League. Al 18′ Stojchevski stende Brooks ed è rigore per il Galles. Dagli undici metri Wilson non sbaglia per l’1-0 dei padroni di casa. Al 21′ Brooks sbuca su un cross di Brennan Johnson e raddoppia con un tiro di sinistro. Due minuti dopo Mioski riceve la sfera da Velkovski e riporta a contatto la Macedonia del Nord con un tiro di sinistro. Al 37′ Johnson ritraccia il fossato con un destro dal limite su assist di Dasilva. Al 12′ della ripresa James, su assist di Wilson, cala il poker con un tiro di destro. Al 30′ Wilson subisce fallo da Velkovski e si procura un calcio di punizione che egli stesso infila in porta per il pokerissimo. Al 35′ ancora lui, questa volta su un rigore che egli stesso si era procurato sempre su fallo di Velkovski, sigla il 6-1. Al 43′ Broadhead, di sinistro e su corner di Davies, confeziona il definitivo 7-1.

BELGIO- LIECHTENSTEIN 7-0

V come vittoria, V come volo verso i Mondiali. Il Belgio sommerge di reti il modesto Liechtenstein e approda per la quarta volta consecutiva alla massima rassegna mondiale concludendo il girone al primo posto con 18 punti. Gli ospiti chiudono mestamente con uno zero assoluto dopo otto sconfitte in altrettante partite, un solo gol realizzato e ben 31 subiti. Al 3′ Vanaken, con un colpo di testa da distanza ravvicinata, sigla l’1-0 belga. Al 34′ Doku riceve la sfera da Saelemaekers e raddoppia. Al 41′ ancora lui sigla il 3-0 con un sinistro dal centro dell’area. Al 7′ della ripresa Mechele, su corner dell’atalantino De Ketelaere, infila la porta ospite con un destro da distanza ravvicinata per il poker. Tre minuti dopo è Saelemaekers, sempre di destro e da posizione ravvicinata, ad allargare ulteriormente il divario. Al 12′ De Ketelaere finalizza nel modo migliore un’azione di contropiede condotta da Doku dando al punteggio un assetto tennistico. Al minuto 14, ancora lui, di testa, su suggerimento di Meunier, realizza il definitivo 7-0.