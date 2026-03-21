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Serie A

Il Milan riprende la corsa, piega il Torino 3-2 e accorcia sull’Inter

Rossoneri a -5 dalla vetta grazie alle reti di Pavlovic, Rabiot e Fofana; ai granata non bastano Simeone e il rigore di Vlasic.

Mar 21, 20261 Lettura
Massimiliano Allegri Head Coach of AC Milan gestures during Serie A 2025/26 football match between AC Milan and SSC Napoli at San Siro Stadium

Milan riprende la corsa e consolida il secondo posto superando il Torino per 3-2 nell’anticipo della 30ª giornata di Serie A. Una vittoria sofferta per i rossoneri, che piegano la resistenza di un Toro combattivo e si portano momentaneamente a -5 dalla capolista Inter.

L’avvio a San Siro è di marca granata. La formazione di D’Aversa, reduce da un ottimo periodo di forma, spaventa Maignan con le iniziative di Prati e Simeone. Il portiere francese è provvidenziale nel negare il vantaggio a Zapata, prima che Vlasic sfiori il palo con una conclusione insidiosa.

Füllkrug-Pulisic, ma cresce alla distanza grazie agli inserimenti di Bartesaghi e Rabiot. Al 37′, la sblocca Pavlovic: il difensore coordina un potente tiro al volo dal limite dell’area che trafigge Milinkovic-Savic. La reazione del Torino è immediata e si concretizza al 44′, quando Simeone ribadisce in rete un tap-in vincente dopo una parata di Maignan, mandando le squadre al riposo sull’1-1.

Inizio di secondo tempo letale per i padroni di casa. In soli due minuti, tra il 54′ e il 56′, il Milan mette in ghiaccio la partita. Prima Rabiot finalizza un’ottima sponda di Pulisic per il raddoppio, poi Fofana trova il gol del 3-1 che sembra chiudere i giochi.

Il Torino non molla e i cambi di D’Aversa ridanno energia alla manovra granata. All’83’ un intervento falloso di Pavlovic su Simeone concede agli ospiti il calcio di rigore, trasformato con freddezza da Vlasic. Nonostante il forcing finale del Torino e qualche minuto di apnea nel recupero, il Milan regge l’urto e conquista tre punti fondamentali per la classifica e il morale.

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