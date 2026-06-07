Leao perde la testa: espulso dopo una rissa, ora rischia

Momento complicato per Rafael Leao, che dopo una stagione al di sotto delle aspettative con il Milan vive una serata difficile anche con la maglia del Portogallo. Nell’amichevole disputata a Lisbona contro il Cile, l’attaccante rossonero è stato espulso nel finale del primo tempo per comportamento violento dopo una maxi-rissa scoppiata in campo. Un episodio che potrebbe avere conseguenze importanti in vista dell’imminente esordio ai Mondiali.

Rissa in campo e cartellino rosso

L’episodio è nato da un acceso confronto tra Joao Cancelo e i cileni Roman e Faundez. Nel tentativo di difendere il compagno di squadra, Leao è intervenuto con decisione, ma la situazione è rapidamente degenerata. Il numero 10 portoghese ha spinto più volte Roman, arrivando a colpirlo al collo e successivamente al volto, facendolo cadere a terra.

L’arbitro italiano Daniele Zufferli non ha avuto dubbi ed ha estratto il cartellino rosso diretto sia per Leao che per Roman, chiudendo anzitempo la gara dei due protagonisti.

Al termine della partita, il giocatore del Milan ha provato a spiegare il proprio comportamento attraverso i social: “Volevo semplicemente proteggere il mio compagno di squadra, non avevo alcuna intenzione di fare del male all’avversario”, ha scritto.

Cosa rischia in vista del Mondiale

Ora l’attenzione si sposta sulle decisioni disciplinari. Un’espulsione per condotta violenta può comportare una squalifica di due o tre giornate, scenario che metterebbe seriamente a rischio la presenza di Leao nelle prime partite del Portogallo al Mondiale.

Tuttavia, alcuni precedenti lasciano spazio all’ottimismo. In passato sia Cristiano Ronaldo sia l’attaccante di Curaçao Jurgen Locadia hanno ricevuto soltanto una giornata di squalifica dopo episodi simili in amichevole. Il Portogallo affronterà inoltre la Nigeria nell’ultimo test prima della rassegna iridata, partita che potrebbe consentire a Leao di scontare un eventuale turno di stop e presentarsi regolarmente all’esordio contro la Repubblica Democratica del Congo.