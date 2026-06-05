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Serie A

Serie A, oggi il sorteggio del calendario: tutte le novità

Oggi il sorteggio del nuovo campionato: l’algoritmo cambia per tennis, coppe europee e finestre FIFA.

Giu 5, 20261 Lettura

La Serie A 2026/27 prende forma. Oggi alle 18:30, al Teatro Regio di Parma, sarà svelato il calendario del nuovo campionato, con partenza fissata al 23 agosto 2026 e chiusura nel weekend del 29-30 maggio 2027. Diverse le novità: dalle soste nazionali ai derby, fino ai vincoli legati alle coppe europee.

Calendario e novità della Serie A 2026/27

La nuova stagione di Serie A Enilive scatterà il 23 agosto 2026 e si concluderà a fine maggio 2027. Il calendario sarà ancora asimmetrico, con almeno otto giornate di distanza tra andata e ritorno della stessa sfida. Cambia il peso delle soste FIFA: da quattro finestre si passerà a tre, con l’accorpamento di settembre e ottobre che fermerà il campionato il 27 settembre e il 4 ottobre.

Due i turni infrasettimanali: il 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027. Confermata anche la sosta natalizia del 26 e 27 dicembre. Grande attenzione ai derby, che non potranno essere disputati alla prima, all’ultima, nei turni infrasettimanali feriali e nemmeno nelle ultime due giornate. Per evitare sovrapposizioni, l’algoritmo terrà conto anche di Atp Finals di Torino e Internazionali di Roma, escludendo in quei periodi Juventus-Torino e Lazio-Roma.

Novità anche per le squadre impegnate in Champions League, Europa League e Conference League, che non potranno incrociarsi in determinate giornate comprese tra due settimane consecutive di coppe. Il Como, infine, giocherà le prime tre gare in trasferta per i lavori allo stadio Sinigaglia.

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Redazione

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