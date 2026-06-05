Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
News Calcio

Real Madrid, Perez annuncia un colpo da 150 milioni: chi è?

Il presidente dei Blancos promette un acquisto record: esclusi Haaland, Kane, Doku e Olise. Martedì l’offerta ufficiale.

Giu 5, 20261 Lettura
MONACO, MONACO - AUGUST 30: Real Madrid President Florentino PÈrez (L) and UEFA Player of the Year Award winner and UEFA Champions League Midfielder of the Season Award winner Luka Modric following the Champions League Group Stage draw part of the UEFA ECF Season Kick Off 2018/19 on August 30, 2018 in Monaco, Monaco. (Photo by Harold Cunningham - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il mercato del Real Madrid si infiamma con le parole di Florentino Perez, che ha promesso un investimento senza precedenti per regalare ai tifosi un nuovo Galactico. Il numero uno dei Blancos ha annunciato l’intenzione di presentare martedì un’offerta da 150 milioni di euro per un attaccante di livello mondiale, destinato a diventare uno dei volti simbolo del nuovo corso madridista.

Le dichiarazioni arrivano in un momento particolarmente delicato per il club spagnolo, tra indiscrezioni di mercato e scenari elettorali. Dopo le uscite del candidato rivale Riquelme, che aveva evocato possibili arrivi di stelle come Haaland e Rodri, Perez ha rilanciato annunciando diversi obiettivi, tra cui Mourinho, Konaté e Dumfries.

Ma è soprattutto il riferimento a un misterioso attaccante ad aver catturato l’attenzione. Il presidente madridista ha escluso esplicitamente Erling Haaland, Harry Kane, Jérémy Doku e Michael Olise, precisando che il giocatore non milita in Premier League e rappresenta un profilo offensivo “della dimensione di Cristiano Ronaldo”.

Con un investimento da 150 milioni di euro, il Real sarebbe pronto a stabilire un nuovo record nella propria storia. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza figurano Jamal Musiala, Khvicha Kvaratskhelia e Rafael Leão, anche se al momento non esistono conferme ufficiali. Martedì potrebbe arrivare la svolta che infiammerà definitivamente il mercato europeo.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Addio a Evaristo Beccalossi, il genio dell’Inter che incantò San Siro

Mag 6, 2026

Paura per Alex Ferguson, ansia all’Old Trafford prima di United-Liverpool

Mag 3, 2026

Gravina:”Dimettermi una scelta mia, non è stato un fallimento”

Apr 30, 2026