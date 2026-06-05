Mondiale 2026: da Yamal a Olise, ecco i giocatori più costosi

Il Mondiale è alle porte, l’11 giugno i Paesi del globo proveranno a spodestare l’Argentina dal tetto più alto. L’incremento economico del calcio non può che avere avuto un effetto devastante sul torneo ponendolo al primo posto come campionato più prezioso di sempre. Bisogna sottolineare come è difficile fare delle valutazioni sui cartellini dei giocatori perchè molto, se non tutto, dipende dal mercato. Stando, però, a quanto riporta Transfertmarkt con soli tre calciatori si supera il mezzo miliardo di euro con 200 milioni di euro di value a testa. La prima stella è Lamine Yamal che, nonostante la tenera età, ha già distrutto diversi record calcistici. Con la Spagna ha vinto l’Europeo in Germania da protagonista nel 2024 e non vede l’ora di sollevare l’iridato quest’anno. I sei trofei con il Barcellona certificano la sua grandezza in questo sport. Talento precoce e devastante in grado di scrivere pagine importanti per il presente e per il futuro. Erling Haaland, invece, ha l’arduo compito di guidare la Norvegia. Il calcio nordico è cresciuto esponenzialmente in questi ultimi anni (Bjorkan, Pedersen, Ryerson, Ostigard, Aursnes, Nusa, Odegaard, Larsen e Sorloth tra i tanti nomi della Nazionale) ma difficilmente potranno conquistare la vetta. Nonostante questo il centravanti del Manchester City si prende la palma di calciatore più prezioso della competizione, senza dimenticare che è l’attaccante più prolifico degli ultimi anni. Kylian Mbappè è l’altra stella, dopo una carriera in Ligue 1 ha deciso di vestire la maglia del Real Madrid. Con la Francia ha già vinto una Nations League nel 2021 ed un Mondiale nel 2018; la volontà è quella di portarlo a casa nuovamente lasciando un segno decisivo in una stagione altalenante. Solo con loro sponsor e media sono soddisfatti ma le 48 partecipanti sono pieni di altri top player. Subito dietro si trova Pedri della Spagna con un valore di 150 milioni, lo stesso di Olise. Vinicius Junior e Bellingham, rispettivamente dal valore di 140 milioni e di 130 milioni, sono in voga sia sul terreno di gioco che fuori. Brasile e Inghilterra sono due delle papabili vincitrici ed il loro apporto è importante. Nei britannici giocano Declan Rice e Bukayo Saka, i quali hanno trascinato l’Arsenal alla vittoria della Premier League mentre con i verdeoro gioca un certo Neymar Jr che, piaccia o meno, è sempre sulla cresta dell’onda mediatica. Dembelè, Wirtz, Cubarsì, Joao Neves e Musiala i giovani in rampa di lancio pronti a scalare le classifiche economiche nel futuro prossimo. Da non dimenticare come i due protagonisti del calcio mondiale degli ultimi anni saranno presenti con le rappresentative del proprio Paese: Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Il valore, secondo Transfertmarkt, è rispettivamente di 10 milioni e di 15 milioni ma siamo tutti a conoscenza di quanto sia grande il loro bacino d’utenza e di quante società partner o di sponsor si portano dietro. Una sfida dentro la sfida a colpi di moneta. Una Coppa del Mondo che punterà sullo spettacolo e sull’intrattenimento.
Giocatori più preziosi al Mondiale
1. Yamal (Spagna); Haaland (Norvegia); Mbappè (Francia): 200 milioni €
2. Pedri (Spagna); Olise (Francia): 150 milioni €
3. Vinicius Jr (Brasile): 140 milioni €
(Fonte Transfertmarkt)
Mondiale 2026: da Yamal a Olise, ecco i giocatori più costosi
Il Mondiale è alle porte, l’11 giugno i Paesi del globo proveranno a spodestare l’Argentina dal tetto più alto. L’incremento economico del calcio non può che avere avuto un effetto devastante sul torneo ponendolo al primo posto come campionato più prezioso di sempre. Bisogna sottolineare come è difficile fare delle valutazioni sui cartellini dei giocatori perchè molto, se non tutto, dipende dal mercato. Stando, però, a quanto riporta Transfertmarkt con soli tre calciatori si supera il mezzo miliardo di euro con 200 milioni di euro di value a testa. La prima stella è Lamine Yamal che, nonostante la tenera età, ha già distrutto diversi record calcistici. Con la Spagna ha vinto l’Europeo in Germania da protagonista nel 2024 e non vede l’ora di sollevare l’iridato quest’anno. I sei trofei con il Barcellona certificano la sua grandezza in questo sport. Talento precoce e devastante in grado di scrivere pagine importanti per il presente e per il futuro. Erling Haaland, invece, ha l’arduo compito di guidare la Norvegia. Il calcio nordico è cresciuto esponenzialmente in questi ultimi anni (Bjorkan, Pedersen, Ryerson, Ostigard, Aursnes, Nusa, Odegaard, Larsen e Sorloth tra i tanti nomi della Nazionale) ma difficilmente potranno conquistare la vetta. Nonostante questo il centravanti del Manchester City si prende la palma di calciatore più prezioso della competizione, senza dimenticare che è l’attaccante più prolifico degli ultimi anni. Kylian Mbappè è l’altra stella, dopo una carriera in Ligue 1 ha deciso di vestire la maglia del Real Madrid. Con la Francia ha già vinto una Nations League nel 2021 ed un Mondiale nel 2018; la volontà è quella di portarlo a casa nuovamente lasciando un segno decisivo in una stagione altalenante. Solo con loro sponsor e media sono soddisfatti ma le 48 partecipanti sono pieni di altri top player. Subito dietro si trova Pedri della Spagna con un valore di 150 milioni, lo stesso di Olise. Vinicius Junior e Bellingham, rispettivamente dal valore di 140 milioni e di 130 milioni, sono in voga sia sul terreno di gioco che fuori. Brasile e Inghilterra sono due delle papabili vincitrici ed il loro apporto è importante. Nei britannici giocano Declan Rice e Bukayo Saka, i quali hanno trascinato l’Arsenal alla vittoria della Premier League mentre con i verdeoro gioca un certo Neymar Jr che, piaccia o meno, è sempre sulla cresta dell’onda mediatica. Dembelè, Wirtz, Cubarsì, Joao Neves e Musiala i giovani in rampa di lancio pronti a scalare le classifiche economiche nel futuro prossimo. Da non dimenticare come i due protagonisti del calcio mondiale degli ultimi anni saranno presenti con le rappresentative del proprio Paese: Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Il valore, secondo Transfertmarkt, è rispettivamente di 10 milioni e di 15 milioni ma siamo tutti a conoscenza di quanto sia grande il loro bacino d’utenza e di quante società partner o di sponsor si portano dietro. Una sfida dentro la sfida a colpi di moneta. Una Coppa del Mondo che punterà sullo spettacolo e sull’intrattenimento.
Bruno Bertucci
Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose.