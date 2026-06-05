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Serie A

Serie A 2026/27, ecco il calendario: subito Juve-Milan e Inter-Napoli

Svelato al Festival della Serie A il nuovo calendario: partenza il 23 agosto 2026, primi big match già alla terza giornata.

Giu 5, 20261 Lettura

Dal Teatro Regio di Parma, durante il Festival della Serie A, prende forma la Serie A 2026/27. Il campionato scatterà il 23 agosto 2026 e si chiuderà nel weekend del 29-30 maggio 2027. I campioni d’Italia dell’Inter debutteranno a San Siro contro il Monza, mentre spiccano già alla terza giornata Inter-Napoli e Juventus-Milan.

Calendario e prime sfide

La nuova Serie A partirà con una prima giornata ricca di incroci interessanti: Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como e Venezia-Lecce.

Le big inizieranno con percorsi diversi: l’Inter aprirà in casa contro una neopromossa, mentre Napoli, Juventus e Milan saranno subito impegnate in trasferta. Alla seconda giornata, in programma il 30 agosto, spiccano Cagliari-Inter, Juventus-Parma, Milan-Venezia e Napoli-Como. Il primo vero snodo arriverà però il 6 settembre, con due sfide di altissimo profilo: Inter-Napoli e Juventus-Milan.

Il calendario dovrà inoltre fare i conti con una sosta nazionali rivisitata: stop il 27 settembre e il 4 ottobre, poi pause a metà novembre e fine marzo. Due i turni infrasettimanali, il 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027, con sosta natalizia il 26 e 27 dicembre.

Il calendario completo



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Redazione

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