Como, pokerissimo Champions! Dea di misura, Taylor fa sorridere la Lazio

COMO – PISA 5-0

7’ Diao, 29’ Douvikas, 48’ Baturina, 75’ Nico Paz, 81’ Perrone

Inarrestabile Como! La squadra di Cesc Fabregas non lascia scampo al Pisa nel lunch match del 30mo turno, affondandolo con ben cinque reti, tutte di pregevole fattura. Il match del “Sinigaglia” si mette subito in discesa per i padroni di casa che approfittano di un disastroso passaggio in orizzontale di Moreo, con il pallone intercettato da Diao che si può così involare da solo verso la porta difesa da Nicolas e trafiggerlo in uscita con un letale sinistro (7’). Il Pisa è inevitabilmente scosso, ma tenta comunque di reagire subito con un fendente di Tramoni che sorvola la traversa. È solo un fuoco di paglia perché, poco prima della mezz’ora di gioco, l’undici di Fabregas va al raddoppio: l’indemoniato Diao si traveste da assist-man, regalando a Douvikas il tiro-cross per il 2-0. Per il greco è l’undicesimo centro stagionale. L’estremo dei toscani ci mette una pezza ancora una volta sull’ennesimo tentativo di Diao, ma è costretto a cedere al tris di Baturina, che prima si esibisce in una percussione in area e poi scaraventa la sfera in fondo al sacco con una splendida conclusione pregna di potenza (48’).

Nella ripresa, il Como allenta la pressione e gli ospiti provano a rialzare la testa: Stojilkovic e Meister vanno in gol, ma entrambe le reti vengono annullate per posizione di offside. Poi c’è spazio solo per lo show lariano: al 75’ Nico Paz cala il poker e sei minuti più tardi Perrone sigla la quinta marcatura, sfruttando al meglio l’assist del neoentrato Kuhn (81’). Grazie al quinto successo consecutivo, il Como dimostra di essere la squadra decisamente più in forma tra quelle in lizza per un posto in Champions League. Una vittoria, quella odierna, dedicata anche al patron Michael Bambang Hartono, deceduto in settimana all’età di 86 anni (il maggiore dei fratelli indonesiani, a capo del colosso del tabacco Djarum). Lo spettro della retrocessione si avvicina sempre di più al Pisa, che rimane all’ultimo posto in classifica in compagnia del Verona (18 punti).

ATALANTA – HELLAS VERONA 1-0

37’ Zappacosta

Vittoria importantissima dell’Atalanta sul Verona in chiave europea. La Dea, reduce dalla dolorosa eliminazione in Champions, prova a ricostruirsi un futuro (prossimo) nella massima competizione calcistica: grazie a questi tre punti, infatti, la squadra di Palladino sale a quota 50 punti, a -1 dalla Roma e a – 4 dalla Juventus quinta. Per l’Hellas, forse, le speranze di rimanere in Serie A finiscono oggi. La rete che decide l’incontro viene siglata al 37’ da Zappacosta, grazie ad uno splendido sinistro a fil di palo. Carnesecchi evita più volte ai suoi la beffa del pari scaligero con una serie di importanti interventi. Al 56’, Krstovic sfiora il raddoppio con il pallone che va ad impattare la parte alta della traversa. Nel finale, invece, Orban sciupa una ghiotta occasione che avrebbe regalato ai gialloblù almeno un punticino per far muovere una classifica sempre più drammatica.

BOLOGNA – LAZIO 0-2

72’ e 82’ Taylor

Terza vittoria consecutiva della Lazio in campionato. Per i biancocelesti di Sarri un filotto di successi che non si concretizzava addirittura dal novembre del 2024. Allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, succede tutto nel corso della ripresa: prima il rigore fallito dai felsinei con Orsolini, parato dal giovane portiere Motta; successivamente l’uno-due micidiale della formazione ospite che porta la firma in entrambe le circostanze di Kenneth Taylor, che prima di destro e poi di sinistro – tra il 72’ e l’82’ – porta i suoi sul doppio vantaggio. A quel punto per i rossoblù è stato impossibile recuperare la partita. Operazione ottavo posto riuscita, dunque, per i capitolini che scavalcano proprio il Bologna in classifica e possono così guardare con maggiore fiducia verso la fine di questo campionato (e la Coppa Italia). L’undici di Italiano non riesce a ripetere l’impresa di Roma in Europa League (e il ko odierno potrebbe essere attribuito, in parte, anche agli sforzi compiuti in settimana dovuti ai tempi supplementari poi decisivi per superare i giallorossi di Gasperini e accedere ai quarti), e proprio la coppa europea diventa inevitabilmente il principale obiettivo in questo finale di stagione.