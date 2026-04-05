Le probabili formazioni della 31ª giornata di Serie A 2025/26

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-CAGLIARI
Sabato 4 aprile ore 15:00
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné I.; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola; Esposito, Kilicsoy. All. Pisacane
PROBABILI FORMAZIONI VERONA-FIORENTINA
Sabato 4 aprile ore 18:00
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. All. Sammarco
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Fagioli, Ndour; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli
PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-PARMA
Sabato 4 aprile ore 20:45
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Ondrejka, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta
PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-BOLOGNA
Domenica 5 aprile ore 15:00
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Zerbin, Grassi, Maleh, Vandeputte; Sanabria, Bonazzoli. All. Giampaolo
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro. All. Italiano
PROBABILI FORMAZIONI PISA-TORINO
Domenica 5 aprile ore 18:00
PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Tramoni. All. Hijlemark
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. All. D’Aversa
PROBABILI FORMAZIONI INTER-ROMA
Domenica 5 aprile ore 20:45
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, P. Esposito. All. Chivu
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-COMO
Lunedì 6 aprile ore 12:30
UDINESE (3-5-1-1): Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Zaniolo. All. Runjaic
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
PROBABILI FORMAZIONI LECCE-ATALANTA
Lunedì 6 aprile ore 15:00
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino
PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-GENOA
Lunedì 6 aprile ore 18:00
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz. All. Spalletti
GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Messias; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MILAN
Lunedì 6 aprile ore 20:45
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. All. Pioli