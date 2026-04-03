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Serie A

Il programma della 31ª giornata di Serie A: numeri e curiosità

Weekend di Pasqua cruciale tra lotta titolo, corsa Champions e bagarre salvezza

Apr 3, 20261 Lettura
MILAN, ITALY - DECEMBER 09: Cristian Chivu, Head Coach of FC Internazionale Milano, looks on prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between FC Internazionale Milano and Liverpool FC at Stadio San Siro on December 09, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 31ª giornata di Serie A si avvicina al momento decisivo della stagione, con la lotta per lo scudetto, per l’accesso alle coppe europee e per la salvezza ancora apertissima. In testa alla classifica c’è l’Inter con 69 punti, seguita dal Milan a 63 e dal Napoli a 62, mentre nelle ultime posizioni Pisa e Verona restano fermi a 18 punti e vedono ridursi le possibilità di permanenza nella massima serie. Più avanti, Cremonese e Lecce, entrambe a 27 punti, continuano a inseguire la zona salvezza.

Il turno, distribuito tra sabato 4 e lunedì 6 aprile, propone incroci determinanti. L’attenzione principale è rivolta a Inter-Roma, con i nerazzurri chiamati a difendere il primato e i giallorossi a caccia di punti fondamentali per la zona Champions. Riflettori puntati anche su Napoli-Milan, vero scontro diretto per il secondo posto, con i rossoneri avanti di una sola lunghezza sugli azzurri. La Juventus, quinta a 54 punti, ospita il Genoa con l’obiettivo di restare agganciata alla corsa europea.

In zona salvezza il margine di errore è ridotto. Il Verona cerca punti contro la Fiorentina, mentre il Pisa affronta il Torino in una gara che può rappresentare l’ultima occasione per rientrare in corsa. Sfida delicata anche per il Lecce, impegnato contro l’Atalanta, con i salentini obbligati a muovere la classifica per uscire dalla zona retrocessione. La Cremonese, invece, ospita il Bologna con la necessità di dare continuità ai risultati.

Completano il programma Sassuolo-Cagliari, confronto tra squadre a caccia di tranquillità, Lazio-Parma, con i biancocelesti favoriti all’Olimpico, e Udinese-Como, test significativo per la squadra rivelazione del campionato, attualmente quarta in classifica.

Il programma della 31ª giornata di Serie A

Sabato 04/04
15:00 – Sassuolo-Cagliari
18:00 – Verona-Fiorentina
20:45 – Lazio-Parma
Domenica 05/04
15:00 – Cremonese-Bologna
18:00 – Pisa-Torino
20:45 – Inter-Roma
Lunedì 06/04
12:30 – Udinese-Como
15:00 – Lecce-Atalanta
18:00 – Juventus-Genoa
20:45 – Napoli-Milan

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