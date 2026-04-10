Le probabili formazioni della 32ª giornata di Serie A 2025/26

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-PISA
Venerdì 10 aprile ore 20:45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.
PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. All. Hiljemark.
PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-CREMONESE
Sabato 11 aprile ore 15:00
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Folorunsho, Esposito. All. Pisacane.
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Zerbin, Grassi, Payero, Vandeputte; Djuric, Bonazzoli. All. Giampaolo.
PROBABILI FORMAZIONI TORINO-VERONA
Sabato 11 aprile ore 15:00
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D’Aversa.
VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. All. Sammarco.
PROBABILI FORMAZIONI MILAN-UDINESE
Sabato 11 aprile ore 18:00
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. All. Allegri.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.
PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-JUVENTUS
Sabato 11 aprile ore 20:45
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Yildiz, Boga; David. All. Spalletti.
PROBABILI FORMAZIONI GENOA-SASSUOLO
Domenica 12 aprile ore 12:30
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.
PROBABILI FORMAZIONI PARMA-NAPOLI
Domenica 12 aprile ore 15:00
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabé, Valeri; Strefezza, Oristanio. All. Cuesta.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.
PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-LECCE
Domenica 12 aprile ore 18:00
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Castro. All. Italiano.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira. All. Di Francesco.
PROBABILI FORMAZIONI COMO-INTER
Domenica 12 aprile ore 20:45
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.
PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-LAZIO
Lunedì 13 aprile ore 20:45
FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Kean, Parisi. All. Vanoli.
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri.