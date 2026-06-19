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Mondiali 2026

Mondiali 2026: Messico in fuga, Corea ko! Pari tra Rep Ceca e Sudafrica

Gli uomini di Aguirre battono 1-0 la Corea del Sud e conquistano il primato solitario del Girone A. Nell’altra sfida termina 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica: qualificazione ancora tutta da decidere.

Giu 19, 20263 Lettura
Crediti foto: AI Generated / OpenAI

Il Messico continua la sua marcia ai Mondiali 2026 e conquista con un turno d’anticipo la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. A Guadalajara la formazione guidata da Javier Aguirre supera di misura la Corea del Sud grazie alla rete di Luis Romo a inizio ripresa, nata da una clamorosa incomprensione difensiva degli asiatici. Il successo permette ai padroni di casa di salire a 6 punti e consolidare il primato del Girone A, mentre la Corea resta ferma a quota tre. Situazione ancora apertissima alle spalle dei messicani, con Repubblica Ceca e Sudafrica che inseguono a un punto.

L’avvio di gara vede una Corea del Sud intraprendente e aggressiva nel pressing, capace di mantenere il controllo del possesso senza però riuscire a impensierire seriamente Rangel. Il Messico attende e prova a colpire negli spazi, affidandosi soprattutto alle accelerazioni di Quiñones. Proprio l’esterno offensivo costruisce l’unica conclusione nello specchio della prima frazione, ma il suo destro non crea particolari problemi alla retroguardia asiatica.

La svolta arriva pochi minuti dopo l’intervallo. Al 50’, un grave errore in fase di costruzione coinvolge Kim Seung-Gyu e Lee Gi-Hyuk, che finiscono per ostacolarsi all’interno dell’area di rigore. Il pallone resta vagante e Romo ne approfitta immediatamente, depositando in rete l’1-0 a porta quasi sguarnita. La rete cambia l’inerzia dell’incontro. Gli spazi aumentano e il Messico sfiora il raddoppio al 74’ con Jiménez, fermato da un intervento decisivo di Kim Seung-Gyu. Nel finale entrano bene anche i nuovi innesti scelti da Aguirre, con Pineda che costringe ancora il portiere coreano a una parata impegnativa dalla distanza.

Quando il successo sembra ormai in cassaforte, la Corea del Sud costruisce la più grande occasione della sua partita. All’87’ Cho Gue-Sung colpisce di testa da posizione favorevole, trovando però la pronta risposta di Rangel, straordinario anche sulla successiva ribattuta di Oh Hyeon-Gyu. Un doppio intervento che vale quanto un gol e consegna al Messico tre punti pesantissimi. Con questa vittoria i messicani si presentano all’ultima giornata da leader incontrastati del gruppo e affronteranno la Repubblica Ceca con la serenità di chi ha già staccato il pass per il turno successivo. La Corea del Sud, invece, si giocherà tutto nello scontro diretto contro il Sudafrica.

Repubblica Ceca-Sudafrica 1-1: tutto aperto nel Girone A dei Mondiali

Si chiude in parità la sfida tra Repubblica Ceca e Sudafrica, valida per la seconda giornata del Girone A dei Mondiali. Dopo le sconfitte all’esordio, le due nazionali conquistano il primo punto del torneo con un 1-1 che mantiene vive le speranze di qualificazione. A sbloccare il match è stato Sadilek nelle battute iniziali, mentre nella ripresa Mokoena ha ristabilito l’equilibrio trasformando un calcio di rigore. Un risultato che rinvia ogni verdetto all’ultima giornata, quando i cechi affronteranno il Messico e il Sudafrica se la vedrà con la Corea del Sud.

La Repubblica Ceca parte con il piede sull’acceleratore e trova subito il vantaggio grazie a Sadilek, servito perfettamente da Schick dopo un’incertezza della retroguardia sudafricana. L’avvio sorprende la squadra di Broos, che prova a reagire con Modiba senza però impensierire realmente Kovar. Con il passare dei minuti i sudafricani aumentano il possesso e l’intensità, ma la formazione di Koubek controlla con ordine e sfiora più volte il raddoppio.

Nella ripresa l’ingresso di Mofokeng garantisce maggiore qualità al centrocampo africano, ma le occasioni migliori capitano ancora ai cechi: Darida va vicino al gol in due circostanze trovando sempre pronto Williams. Quando il successo della Repubblica Ceca sembra ormai a portata di mano, arriva l’episodio decisivo. Al 81’, un fallo di mano di Sulc in area porta l’arbitro Penso a concedere il rigore. Dal dischetto Mokoena non sbaglia e firma l’1-1. Nel finale il Sudafrica prende coraggio e sfiora persino il sorpasso con Mofokeng, fermato da un grande intervento di Kovar. Dall’altra parte Provod tenta la conclusione dalla distanza senza fortuna, mentre Modiba crea l’ultima occasione del match trovando la provvidenziale chiusura di Zima. Un pareggio che lascia tutto in bilico in vista dell’ultima giornata del girone.

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Redazione

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