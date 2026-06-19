Juve: si pensa ad un ritorno di fiamma per l’attacco

La notizia relativa alla tripletta di Jonathan David di questa notte contro il Qatar è stata ricordata attraverso dei post sul profilo Instagram della Juventus, che ha apprezzato e non poco la rottura dal mal di gol. Tuttavia, il futuro del canadese è ancora da decifrare, con i tifosi bianconeri non molto soddisfatti della sua mancata presenza sotto porta durante l’arco della stagione in bianconero.

Juventus, l’attacco non convince del tutto: i numeri

Proprio per questo il nuovo Amministratore Delegato Carnevali sta lavorando sul possibile futuro centravanti della Vecchia Signora, dopo aver rotto definitivamente i rapporti con il serbo Dusan Vlahović a causa del suo scarso impegno (solamente 7 reti realizzate in campionato e 3 in Champions League, con soli 2 assist riusciti in tutte le competizioni), nonostante sia in scadenza di contratto, fissato per il prossimo 30 giugno. Il classe 2000 ha preteso troppo dalla dirigenza, chiedendo un ingaggio ben superiore da quello offertogli, e a quel punto l’oramai ex Comolli ha nettamente declinato la proposta, mettendo la parola fine alla storia durata 4 anni e mezzo.

La Juventus quindi prova a voltare pagina, con Luciano Spalletti confermato fino al 2028 e tante incognite da risolvere in questa sessione estiva di calciomercato, a partire dal caso centravanti.

Oltre David, anche Openda ha deluso completamente le aspettative. Arrivato nella scorsa estate per 42,3 milioni complessivi, siglando solamente 2 reti, in vendita dopo neanche un anno dalla sua firma sul contratto (scadenza fino al 2030).

Kolo, possibile ritorno in bianconero? Il prezzo del francese e le alternative

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora starebbe provando a riaprire una pista già conosciuta, avviando i contatti con il PSG.

Stiamo parlando di Randal Kolo Muani, classe ’98 che ha avuto un buon impatto a Torino sotto le due gestioni Thiago Motta prima e Igor Tudor poi. Girato a fine stagione in prestito al Tottenham in una stagione decisamente complicata dopo la Coppa del Mondo per Club, le sue statistiche non giocano a suo favore: solamente 5 reti e 4 passaggi chiave tra Premier, Champions League, Fa Cup e Carabao Cup, collezionando 41 presenze totali.

L’attaccante è valutato 30 milioni di euro, ma la Juventus punta decisamente ad esercitare un prestito con obbligo di riscatto. Oltre a lui, però, ci sono continui movimenti anche del Ds Ottolini in trattative apparentemente più complicate, come Sørloth (intreccio con Nico Gonzalez) e Nicolas Jackson del Chelsea (con Cambiaso pronto a sacrificarsi e trasferirsi a Londra).

Tante idee ma nessuna ancora concretizzata per davvero, con il mercato ancora nelle fasi iniziali pronto ad accendersi in qualsiasi momento, nel tentativo di costruire una rosa che abbia le qualità e gli attributi necessari per vestire una maglia dal peso specifico non indifferente.