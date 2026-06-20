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Mondiali 2026

Mondiali 2026: Brasile show, Haiti ko, Marocco da primato

La Seleção ritrova gol e certezze dopo il pari con il Marocco. Successo anche per i nordafricani contro la Scozia: il Girone C resta apertissimo.

Giu 20, 20261 Lettura

Il Brasile risponde presente e rilancia le proprie ambizioni ai Mondiali 2026. Dopo il pareggio all’esordio contro il Marocco, la squadra di Carlo Ancelotti supera con un netto 3-0 Haiti e aggancia proprio i nordafricani in vetta al Girone C a quota quattro punti. La Seleção approccia il match con grande intensità e trova subito il gol con Raphinha, annullato però per fuorigioco. Il vantaggio arriva al 23’, quando Cunha sfrutta una respinta favorevole dopo un intervento di Placide su Vinicius e firma l’1-0. Haiti prova a restare in partita attraverso il possesso palla, ma il Brasile colpisce ancora al 36’: recupero di Paquetá, assist di Vinicius e doppietta personale di Cunha. Nel recupero del primo tempo arriva anche il tris con Vinicius Junior, freddo davanti al portiere dopo un perfetto suggerimento di Paquetá.

Nella ripresa i ritmi si abbassano e il Brasile gestisce il vantaggio senza particolari difficoltà. Haiti prova a reagire con Adè, fermato da Alisson, mentre Endrick vede annullarsi il possibile poker per posizione irregolare. L’unica nota stonata per Ancelotti è l’uscita anticipata di Raphinha per un problema muscolare. Il successo, però, consente ai verdeoro di rilanciarsi e vale l’eliminazione matematica di Haiti.

Marocco-Scozia: decide ancora Saibari

Basta poco più di un minuto al Marocco per indirizzare la sfida contro la Scozia. Il protagonista è ancora Saibari, al secondo gol consecutivo nel torneo, bravo a finalizzare l’assist di Diaz con una conclusione precisa all’angolino. La formazione di Ouahbi domina a lungo il primo tempo, sfiorando più volte il raddoppio con Hakimi ed El Khannouss.

Anche nella ripresa i nordafricani mantengono il controllo della gara. Saibari colpisce una traversa dopo una grande azione di El Khannouss, mentre Gunn evita guai peggiori agli scozzesi. Nel finale la Scozia cresce e prova a riaprire il match con McTominay, ma il Marocco resiste e porta a casa tre punti pesantissimi. Una vittoria che vale momentaneamente il primo posto nel girone e conferma la solidità di una squadra sempre più protagonista del Mondiale.

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Redazione

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