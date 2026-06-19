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Addio a Igor Protti, morto a 58 anni: mondo del calcio in lutto

L’ex bomber di Bari, Livorno, Lazio e Napoli si è spento dopo una lunga battaglia contro la malattia. Commovente il messaggio lasciato ai tifosi prima dell’ultimo saluto.

Giu 19, 20261 Lettura

Il calcio italiano piange Igor Protti. L’ex attaccante, simbolo di Bari e Livorno e protagonista anche con le maglie di Lazio, Napoli, Messina e Reggiana, è morto all’età di 58 anni dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia. La notizia è stata comunicata dalla famiglia attraverso i social, dove è stato condiviso anche il suo ultimo e toccante messaggio di addio. Protti lascia un segno indelebile nella storia del calcio italiano, ricordato per i gol, il carattere e il profondo legame con le tifoserie che lo hanno amato.

Il saluto dello Zar

A rendere pubblica la scomparsa dell’ex centravanti è stata la famiglia con una nota diffusa sui social. Nel messaggio, Protti ha voluto salutare per l’ultima volta tifosi, amici e persone che lo hanno accompagnato durante la sua vita.

“Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale”, sono state le parole lasciate dall’ex attaccante, che ha poi ringraziato la famiglia e tutti coloro che gli hanno dimostrato affetto nel corso degli anni. Un pensiero speciale è stato rivolto ai sostenitori delle squadre in cui ha giocato, sottolineando un amore sempre ricambiato e la speranza che quello fosse “un arrivederci e non un addio”.

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Redazione

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