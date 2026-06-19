Addio a Igor Protti, morto a 58 anni: mondo del calcio in lutto

Il calcio italiano piange Igor Protti. L’ex attaccante, simbolo di Bari e Livorno e protagonista anche con le maglie di Lazio, Napoli, Messina e Reggiana, è morto all’età di 58 anni dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia. La notizia è stata comunicata dalla famiglia attraverso i social, dove è stato condiviso anche il suo ultimo e toccante messaggio di addio. Protti lascia un segno indelebile nella storia del calcio italiano, ricordato per i gol, il carattere e il profondo legame con le tifoserie che lo hanno amato.

Il saluto dello Zar

A rendere pubblica la scomparsa dell’ex centravanti è stata la famiglia con una nota diffusa sui social. Nel messaggio, Protti ha voluto salutare per l’ultima volta tifosi, amici e persone che lo hanno accompagnato durante la sua vita.

“Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale”, sono state le parole lasciate dall’ex attaccante, che ha poi ringraziato la famiglia e tutti coloro che gli hanno dimostrato affetto nel corso degli anni. Un pensiero speciale è stato rivolto ai sostenitori delle squadre in cui ha giocato, sottolineando un amore sempre ricambiato e la speranza che quello fosse “un arrivederci e non un addio”.