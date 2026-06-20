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Mondiali 2026

Mondiali 2026: USA agli ottavi, impresa Paraguay. Turchia eliminata

Gli Stati Uniti battono 2-0 l’Australia e conquistano la qualificazione. Nel girone D sorride anche il Paraguay, che supera la Turchia nonostante un tempo in inferiorità numerica.

Giu 20, 20261 Lettura
Crediti foto: AI Generated / OpenAI

Gli Stati Uniti continuano la loro corsa ai Mondiali 2026 e conquistano con un turno d’anticipo il passaggio alla fase a eliminazione diretta. Davanti al pubblico di casa, la formazione guidata da Mauricio Pochettino supera 2-0 l’Australia e sale a quota 6 punti nel girone D, consolidando il primo posto.

L’avvio degli americani è travolgente. All’11’ arriva il vantaggio grazie all’autorete di Burgess, sfortunato nel tentativo di anticipare Balogun dopo una percussione sulla corsia sinistra. Gli Usa mantengono il controllo del match, trascinati dalle giocate di McKennie, sempre nel vivo della manovra offensiva. Poco prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio: al 43’ Freeman sfrutta una respinta di Beach e insacca il 2-0. La rete viene inizialmente annullata per fuorigioco, ma il controllo del Var conferma la regolarità dell’azione.

Nella ripresa Balogun sfiora il tris in contropiede dopo un recupero di Adams, ma Circati salva tutto. Nel finale l’Australia prova ad aumentare la pressione, approfittando di un leggero calo fisico degli statunitensi, senza però riuscire a superare Freese. Gli Usa amministrano il vantaggio e festeggiano una vittoria che vale la qualificazione.

Paraguay-Turchia 1-0: Montella eliminato

Si complica definitivamente il cammino della Turchia, sconfitta anche dal Paraguay e ormai certa dell’ultimo posto nel gruppo. Alla squadra di Vincenzo Montella non basta una prestazione generosa: i sudamericani si impongono 1-0 grazie alla rete lampo di Galarza dopo appena due minuti.

La Turchia reagisce e va vicinissima al pareggio al 35’, quando il colpo di testa di Muldur colpisce prima la traversa e poi il palo. Nel recupero del primo tempo il Paraguay resta in dieci uomini per l’espulsione di Almiron, punito dopo revisione Var in applicazione del nuovo regolamento introdotto nel torneo.

Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Alfaro resiste nella ripresa con ordine e compattezza, concedendo poco agli avversari e rendendosi pericolosa in ripartenza. Nel finale la pressione turca aumenta, ma le occasioni migliori vengono sprecate da Gul e Demiral. Il triplice fischio certifica una vittoria pesantissima per il Paraguay, che mantiene vive le speranze di qualificazione, mentre la Turchia saluta anzitempo il Mondiale.

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Redazione

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