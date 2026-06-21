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Mondiali 2026

Mondiali 2026: Olanda e Giappone show, sedicesimi ad un passo

La squadra di Koeman domina e conquista la vetta del Gruppo F. Kamada, Ueda e Ito firmano il successo storico dei nipponici

Giu 21, 20262 Lettura
ROTTERDAM, NETHERLANDS - SEPTEMBER 04: Denzel Dumfries of the Netherlands celebrates scoring his team's first goal with teammates during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Netherlands and Poland at De Kuip on September 04, 2025 in Rotterdam, Netherlands. (Photo by Alex Bierens de Haan - UEFA/UEFA via Getty Images)

L’Olanda travolge la Svezia con un netto 5-1 e si prende il primo posto nel Gruppo F del Mondiale. La formazione guidata da Ronald Koeman offre una prestazione autoritaria e concreta, trascinata dalle doppiette di Brian Brobbey e Cody Gakpo, oltre al sigillo finale di Crysencio Summerville. Un successo pesante che avvicina sensibilmente gli Oranje alla qualificazione ai sedicesimi di finale.

La partita si mette subito in discesa per l’Olanda. Dopo appena cinque minuti, Brobbey finalizza l’azione costruita da Gakpo e porta avanti gli Oranje. La difesa svedese fatica a contenere le iniziative avversarie e al 17’ capitola ancora: cross perfetto di Dumfries e secondo colpo vincente di Brobbey per il raddoppio. La Svezia prova a reagire nel finale di primo tempo e trova anche la rete che potrebbe riaprire il match con Lagerbielke, ma il VAR annulla per posizione irregolare. Poco dopo è decisivo Verbruggen, attento sulla conclusione dalla distanza di Ayari.

Nella ripresa l’Olanda accelera ulteriormente. Al 47’ Gakpo firma il tris sfruttando un altro assist di Dumfries, mentre pochi minuti più tardi realizza anche il 4-0 con una splendida iniziativa personale. Gli ingressi dalla panchina danno nuova energia alla squadra di Potter e Elanga accorcia le distanze, ma il gol serve solo a rendere meno pesante il passivo. Nel finale arriva infatti anche il 5-1 di Summerville, che dal limite trova il piazzato vincente e chiude definitivamente i giochi davanti ai tifosi Oranje presenti a Houston.

Giappone dominante, Tunisia fuori dal Mondiale

Il Giappone domina la Tunisia e si impone con un netto 4-0 nella seconda giornata del Gruppo F dei Mondiali 2026. Una vittoria storica per la selezione guidata da Hajime Moriyasu, capace di ottenere il successo più largo della propria storia in una fase finale della Coppa del Mondo. Grazie alle reti di Kamada, alla doppietta di Ueda e al sigillo finale di Ito, i nipponici salgono a quota quattro punti, agganciando l’Olanda in vetta al raggruppamento e compiendo un passo decisivo verso i sedicesimi di finale.

La nazionale asiatica prende subito il controllo della gara, imponendo ritmo e qualità nel possesso. Il vantaggio arriva grazie a Kamada, che sblocca il risultato e indirizza il match sui binari favorevoli al Giappone. La Tunisia prova a reagire, ma fatica a creare pericoli concreti e lascia spazi alle rapide ripartenze avversarie.

Nella ripresa emerge tutta la superiorità dei nipponici. Ueda diventa protagonista assoluto con una doppietta che spegne definitivamente le speranze africane, prima che Ito completi il poker e chiuda i conti. Per la Tunisia, nonostante il cambio in panchina dopo il pesante 5-1 incassato contro la Svezia e l’arrivo di Hervé Renard, non arriva la svolta auspicata.

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Redazione

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