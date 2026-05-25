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Milan

Allegri:”Troppi errori in casa, meritata questa posizione”

I rossoneri crollano a San Siro e chiudono in Europa League.

Mag 25, 20261 Lettura
Massimiliano Allegri Head Coach of AC Milan gestures during Serie A 2025/26 football match between AC Milan and SSC Napoli at San Siro Stadium

Il Milan fallisce l’obiettivo Champions League e chiude la stagione tra delusione e rimpianti. La sconfitta casalinga contro il Cagliari condanna i rossoneri all’Europa League, al termine di un finale di campionato che ha ribaltato uno scenario impensabile fino a poche settimane fa. Dopo il ko di San Siro, Massimiliano Allegri ha analizzato con amarezza la prestazione della squadra ai microfoni di Dazn: “Il risultato ormai non si può cambiare. Quando perdi cinque partite in casa, di cui quattro nel girone di ritorno, significa che meriti questa classifica”. Un verdetto ancora più pesante considerando il contemporaneo pareggio tra Torino e Juventus, risultato che avrebbe consentito al Milan di qualificarsi in Champions anche con un solo punto.

Secondo Allegri, la squadra ha perso equilibrio dopo il vantaggio iniziale: “Dopo l’1-0 ci siamo un po’ sciolti pensando di aver già raggiunto il risultato. Abbiamo difeso male e concesso troppo spazio al Cagliari. Sui gol siamo stati troppo passivi”. Il tecnico rossonero non ha nascosto la propria delusione: “Sono dispiaciuto e arrabbiato. Dopo aver rimesso in piedi la situazione contro il Genoa non ci aspettavamo un epilogo del genere. Questo è il calcio, dobbiamo accettare il verdetto con amarezza”. Nonostante il fallimento dell’obiettivo stagionale, Allegri ha difeso il gruppo: “Ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Hanno sempre dato tutto durante l’anno”.

Infine il tecnico ha ammesso che saranno necessarie riflessioni profonde sul finale di stagione: “Non so quale sia stato il vero motivo di questo mancato approdo in Champions. Sicuramente qualcosa ho sbagliato durante queste sei sconfitte. A fine anno faremo tutte le valutazioni necessarie, cercando di essere lucidi”.

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