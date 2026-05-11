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Premier League

Il Tottenham butta via il matchpoint salvezza: pari contro il Leeds

Nel posticipo della 36^ giornata di Premier League il Tottenham spreca il match point salvezza perché non va oltre l’1-1 contro il Leeds. Nel Monday Night la squadra di De Zerbi non scatta verso la salvezza e perde una grande occasione di staccare il West Ham, facendosi raggiungere sull'1-1: ora è solo +2 sul terz’ultimo posto

Mag 11, 20261 Lettura
Mandatory Credit: Photo by Jean Catuffe/DPPI/Shutterstock (15940518av) Coach of Olympique de Marseille Roberto de Zerbi celebrates the victory following the UEFA Champions League, League phase, MD5 football match between Olympique de Marseille (OM) and Newcastle United on November 25, 2025 at Stade Velodrome in Marseille, France FOOTBALL - CHAMPIONS LEAGUE - MARSEILLE v NEWCASTLE, Marseille, France - 25 Nov 2025

Il posticipo della 36^ giornata della Premier League non regala una vittoria dal sapore di salvezza al Tottenham, che si ferma in casa contro il Leeds: è 1-1 nel Monday Night. Gli Spurs giocano una buona partita e si portano in vantaggio con la magia di Mathys Tel al 51′ minuto, poi l’ex Bayern causa il rigore trasformato da Calvert-Lewin al minuto 74, per il pari. Gli ospiti sfiorano anche la vittoria con Longstaff nei quindici minuti di recupero, De Zerbi ora è a +2 sulla terzultima.

TOTTENHAM-LEEDS 1-1

Nel Monday Night di Premier League, il Tottenham si ferma ancora e, soprattutto, non effettua lo scatto decisivo verso la salvezza. Solo un pari per De Zerbi e i suoi, fermati sull’1-1 dal Leeds nel posticipo della 36^ giornata della Premier League. Match subito vibrante per gli Spurs, che si spingono in avanti con Richarlison e rischiano qualcosa su un pallone perso da Tel. Kinsky salva i suoi con una gran parata su Rodon e De Zerbi rilancia l’offensiva, sfiorando il vantaggio: vicini al gol Richarlison, Porro e Palhinha, ma è 0-0 al riposo. La meritata rete degli Spurs arriva nella ripresa, con la magia dall’angolino di Mathys Tel: gran tiro ed è 1-0 Tottenham. Richarlison sfiora subito il bis e il Tottenham continua ad attaccare, ma si fa del male da solo: Tel commette fallo su Ampadu e causa un rigore, Calvert-Lewin trasforma dopo un lunghissimo check al Var, al minuto 74. La rete dà la svolta al match, col Leeds che spinge a caccia della vittoria in un finale dal maxi-recupero. Si arriva infatti fino al 105′ minuto, per le tante interruzioni e la grande occasione è proprio dei Whites, vicinissimi al gol con Longstaff per ben due volte: Kinsky evita il ko con una grande parata. Nel finale il Tottenham prova l’assalto, ma deve arrendersi a un pari poco utile nella sua rincorsa-salvezza: Spurs a quota 38 punti, +2 sul West Ham con una grande occasione sprecata. Il Leeds, invece, sale a quota 44 punti ed è aritmeticamente salvo.

                                    

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