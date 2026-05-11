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Premier League

L’Arsenal vede la storia: battuto il West Ham. Frena l’Aston Villa

Nelle partite della domenica della 36^ giornata di Premier League l’Arsenal supera di misura il West Ham con un grande brivido: dopo la rete di Trossard al minuto 83, gli Hammers avevano trovato il pari al minuto 95 con Wilson. Ma la rete viene annullata per un fallo sul portiere dopo il check. Gunners che sono a 180 minuti da una impresa storica. Nelle altre partite di giornata tutti pareggi: 2-2 tra Burnley e Aston villa e in Crystal-Palace Everton. Finisce 1-1 Nottingham Forest-Newcastle

Mag 11, 20262 Lettura
Credit photo: The Arsenal Football Club Limited. www.arsenal.com.

Nelle partite della 36^ e terzultima giornata di Premier League, l’Arsenal batte 1-0 il West Ham e torna a +5 sul City che ha però una partita in meno. Il gol che avvicina ulteriormente il titolo arriva all’83’ minuto, con il destro di Trossard poco dopo una paratona di Raya su Mateus Fernandes. Al 95′ minuto, Wilson segna l’1-1, ma la rete viene annullata dopo on-field review per fallo sul portiere. Nelle altre partite, pareggiano Aston Villa e Crystal Palace: pareggiano 2-2 le altre due finaliste europee. L’Aston Villa si fa fermare dal già retrocesso Burnley e ora è solo a +4 sul Bournemouth sesto in classifica. Un risultato che rende più incerta la qualificazione in Champions, a prescindere da come andrà la partita decisiva in Europa League contro il Friburgo. Allo stesso modo, il Crystal Palace non va oltre il 2-2 del Selhurst Park con l’Everton, che va due volte in vantaggio (una con l’ex Udinese Beto), ma viene rimontata da Mateta. Infine, 1-1 tra Nottingham Forest di Lucca e Savona (l’uno subentrato all’83’ minuto, l’altro ai box per un infortunio al ginocchio) e il Newcastle di Tonali. Il Forest, però, è salvo in virtù del ko del West Ham contro l’Arsenal.

WEST HAM-ARSENAL 0-1

L’Arsenal è a 180 minuti da uno storico titolo in Premier League: in un complicatissimo e tesissimo, nel finale ma non solo, Derby di Londra contro il West Ham, i Gunners vincono 1-0 e restano a +6 sul City che ha ovviamente una partita in meno. La partita non inizia bene per la squadra di Arteta, perché al 28′ White è costretto a uscire per infortunio: al suo posto entra Zubimendi. Prima, sono Trossard, per due volte, e Calafiori ad andare vicini al gol per i finalisti di Champions. Ma i minuti che potrebbero decidere questo campionato sono quelli finali: al 79′, infatti, Mateus Fernandes va ad un passo dal vantaggio per gli Hammers, ma Raya è miracoloso. Una parata fondamentale, perché quattro minuti dopo Trossard, di destro, la mette in porta. Nel finale, annullato il possibile 1-1 di Wilson: evidente il fallo su Raya che esce male prima della ribattuta che vale l’illusorio pareggio. Finisce dunque 1-0 e l’Arsenal fa festa: è ad un passo da un titolo che manca da 22 anni. Il West Ham, invece, resta a quota 36 ed è ad un passo dalla retrocessione.

BURNLEY- ASTON VILLA 2-2

L’Aston Villa di Douglas Luiz, in campo negli ultimi 10′ più recupero, non va oltre il 2-2 in casa del Burnley già aritmeticamente retrocesso in Championship: la squadra di Michael Jackson, già retrocessa, strappa un punto, utile più al morale che alla classifica, alla finalista di Europa League allenata da Unai Emery. Botta e risposta nelle marcature: il Burnley apre le danze già al minuto 8 con Anthony, pareggiano i Villans con Barkley al 42’ minuto. Nella ripresa il Villa aveva effettuato il sorpasso con Watkins al 56’ minuto prima del 2-2 definitivo segnato da Flemming al 58’ minuto.

CRYSTAL PALACE-EVERTON 2-2

La finalista di Conference, il Crystal Palace, davanti ai propri tifosi, non va oltre il 2-2 contro l’Everton: con 2-1 ospite a firma dell’ex Udinese Beto e definitivo pareggio dell’ex obiettivo di Juve e Milan Mateta. In apertura dopo soli 6 minuti di gioco, Tarkowski aveva portato in vantaggio i Toffees e, poco dopo la mezz’ora di gioco, al minuto 34 Sarr aveva ristabilito il pari per i padroni di casa.

NOTTINGHAM FOREST-NEWCASTLE 1-1

Solo 1-1 tra il Nottingham Forest, appena eliminato in Europa League proprio dall’Aston Villa e il Newcastle di Tonali. Succede tutto nel secondo tempo con Anderson che, in chiusura di partita, all’88′ minuto, risponde a Barnes che aveva aperto le marcature al 74′ minuto.

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