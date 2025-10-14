Belgio e Germania non sbagliano, l’Islanda ferma la Francia

GRUPPO A
IRLANDA DEL NORD- GERMANIA 0-1
Il cappaò della sfida d’esordio con la Slovacchia è ormai un lontano ricordo. La Germania infilza l’Irlanda del Nord e si regala il tris di vittorie portandosi a nove punti e in vetta nel suo girone. I padroni di casa, dal canto loro, non riescono a dare continuità al successo con la Slovacchia che ne approfitta per scavalcarli e portarsi in testa con i teutonici. Al 31′ l’attaccante del Newcastle ex Stoccarda Woltemade segna il gol partita sbucandp su un corner di Raum e segnando in mischia l’1-0.
SLOVACCHIA- LUSSEMBURGO 2-0
Voleva mandare al macero la sconfitta in Irlanda del Nord e ci è riuscita in pieno. La Slovacchia liquida il Lussemburgo per 2-0 e resta abbracciata alla Germania al primo posto in classifica. Il Lussemburgo subisce il quarto stop di fila in altrettante gare e arriva alla terza partita consecutiva senza segnare rimanendo fanalino di coda ormai tagliato fuori dai giochi. Al 10′ della ripresa Obert, di destro, su corner di Duda, porta in vantaggio la Slovacchia. Al 27 Schranz, con un tiro di destro su cross di Hancko, raddoppia,
GRUPPO B
SLOVENIA- SVIZZERA 0-0
Nè vinti né vincitori tra Slovenia e Svizzera. Gli elvetici creano molto ma non riescono ad avere la meglio sulla compagine di Matjaz Kek restando comunque in vetta con dieci punti e tre sul Kosovo. La porta rossocrociata rimane inviolata per la quarta partita consecutiva, La Slovenia incappa nel secondo pareggio a reti bianche di fila e nella terza partita senza riuscire a spingerla nella porta avversaria e resta terza con tre punti.
SVEZIA- KOSOVO 0-1
Vittoria all’andata, vittoria al ritorno. Il sorprendente Kosovo si conferma ancora una volta bestia nera della Svezia sconfiggendola anche in terra scandinava e portandosi, con il secondo successo nel suo girone, a meno tre dalla Svizzera capolista. I gialloblù stanno invece continuando a evidenziare un rendimento deficitario con la terza sconfitta di fila e la terza partita a secco di reti tenendosi stretto solo il punto conquistato nella sfida d’esordio con la Slovenia. Al 32′ il Kosovo passa in vantaggio con un destro di Asllani da centro area su assist di Hodza.
GRUPPO D
UCRAINA- AZERBAIGIAN 2-1
Dopo la vittoria in Islanda, arriva anche quella casalinga con l’Azerbaigian. L’Ucraina di Serhii Rebrov vuole puntare con decisione alla partecipazione ai mondiali del 2026 e con questo successo si proietta al secondo posto con sette punti. Terza sconfitta in quattro partite per gli ospiti che restano fanalino di coda con un solo punto. Al 30′ Hutsuliak, di testa, su calcio di punizione di Malinovskyi, porta i padroni di casa in vantaggio. Al minuto 48, però, Akhundzada pareggia i conti per gli ospiti con un sinistro su traversone di Cafarkuliyev. Al 19′ della ripresa Hutsuliak restituisce a Malinovskyi il favore ottenuto in occasione del primo gol ucraino mettendolo in condizione di riportare avanti i padroni di casa con un tiro di destro da centro area. Al 43′ Voloshyn , con un destro da centro area, segnerebbe il 3-1 della squadra di Serhii Rebrov ma il direttore di gara gli annulla la rete dopo avere consultato il Var.
ISLANDA- FRANCIA 2-2
Un punto per parte tra Islanda e Francia. Il pareggio basta però alla nazionale di Didier Deschamps per tenersi stretta la testa della classifica con dieci punti e tre di vantaggio sull’Ucraina. I transalpini incappano in un pareggio dopo tre poste piene di fila ma restano imbattuti.L’Islanda torna a muovere la classifica dopo due sconfitte ma resta penultima con quattro punti. Al minuto 39 Palsson porta l’Islanda in vantaggio con una conclusione da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un calcio da fermo. Al 18′ della ripresa Nkunku porta i transalpini al pareggio su suggerimento di Digne. Al 23′ il giocatore del Crystal Palace Mateta sfrutta un assist di Akliouche e capovolge l’esito della contesa con un destro da distanza ravvicinata. Al 25′ è di nuovo parità con un destro di Hlynsson imbeccato da Gudmundsson.
GRUPPO J
MACEDONIA DEL NORD- KAZAKISTAN 1-1
Il Kazakistan tenta la fuga ma la Macedonia del Nord lo riagguanta. Il secondo pareggio di fila permette ai padroni di casa di rimanere imbattuti ma non permette loro di agganciare il Belgio, da ci cui distano una lunghezza con il loro bottino di tredici punti, in testa Il Kazakistan non riesce dal canto suo a bissare la vittoria di larghe proporzioni ottenuta contro il Liechtenstein. Al 9′ della ripresa gli ospiti si portano in vantaggio con un tiro da distanza ravvicinata di Karaman su assist di Sviridov. Al 29′ Bardhi, direttamente su calcio di punizione, pareggia.
GALLES- BELGIO 2-4
Dopo il pareggio con la Macedonia del Nord, il Belgio torna a vincere regalando lacrime al Galles ed è in testa alla graduatoria con 14 punti. I padroni di casa non bissano la vittoria con il Kazakistan e sono terzi a quota 10. All’8′ l’attaccante del Leeds Rodon sbuca di testa su corner di Thomas e sigla il vantaggio gallese. Al 15′ il Belgio si riporta però in carreggiata con il dentrocampista del Napoli De Bruyne che trasforma un calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Ampadu. Al 24′ la squadra di Rudi Garcia capovolge l’esito della sfida con un destro di Meunier. Al 29′ della ripresa James commette un fallo di mano ed è il secondo dell’ingenua difesa gallese. Il Belgio beneficia così di un altro penalty e, anche in quest’occasione, De Bruyne svolge alla perfezione il compitino siglando il 3-1.Al 44′ Broadhead riceve la sfera da Moore e riapre i giochi segnando con un tiro di sinistro. Il Belgio la chiude però definitivamente al minuto 45 con un sinistro di Trossard su assist di Castagne.