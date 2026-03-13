Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Europa League

Bernardeschi chiama, Pellegrini risponde, il derby italiano finisce 1-1

Alla prodezza di Bernardeschi risponde Pellegrini, che decidono dunque la sfida allo stadio ‘Dall’Ara’

Mar 13, 20262 Lettura
BOLOGNA, ITALY - FEBRUARY 26: Federico Bernardeschi of Bologna runs with the ball during the UEFA Europa League 2025/26 Knockout Play-off Second Leg match between Bologna FC 1909 and SK Brann at Stadio Renato Dall'Ara on February 26, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Bologna di Italiano e la Roma di Gasperini si giocano tanto in questo turno di Europa League. Entrambe le compagini sono arrivate a questo match con due sconfitte in campionato, con l’obiettivo di arrivare il più preparati e concentrati possibili a questo appuntamento così importante per entrambe.

Italiano e Gasperini sanno bene cosa significa fare bella figura in Europa. Il primo, infatti, ha sfiorato la ‘Conference League’ ben 2 volte ai tempi della Fiorentina, perdendo in finale contro il West Ham prima e Olympiakos poi, mentre l’ex Atalanta ha compiuto l’impresa proprio a Bergamo, conquistando la Coppa di questa competizione grazie alla tripletta di Ademola Lookman in finale contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

Nella giornata di ieri si sono affrontate due rose che stanno scrivendo qualcosa di importante in Italia e in Europa, a partire dai nuovi progetti molto ambiziosi per il loro livello. Purtroppo soltanto una potrà accedere ai quarti di finale, pescando la vincente di Lille-Aston Villa (al momento in vantaggio gli uomini di Emery di misura).

BOLOGNA-ROMA: LA CRONACA DEL MATCH

Apre dunque le marcature Federico Bernardeschi, che al 50’ della ripresa dopo le grandi occasioni nel primo tempo con Svilar super protagonista, riesce a trovare il coniglio dal cilindro con un gol delizioso, mandando il pallone sul lato opposto, sfruttando così l’assist di Rowe. I giallorossi rispondono subito con Malen, che contro il portiere non riesce a trovare lo specchio della porta. Al quarto d’ora il n.10 riesce ad imbucare per Pobega, che si fa ingolosire e non riesce a raddoppiare e mandare in ghiaccio la partita.

Al 70’ João Mário perde palla e Cristante ruba il tempo e scatta verso l’area avversaria, e grazie alla collaborazione dell’olandese riesce a servire il pallone a Lorenzo Pellegrini, che a porta vuota deve solo appoggiare in rete, pareggiando i conti subentrando dalla panchina. Nel finale un’occasione per parte, prima con Malen e poi con Vitík, ma entrambe sfumate. Termina 1-1 dunque questo primo atto degli ottavi di finale. Pareggio prezioso per la Roma, che dovrà tornare carica per il ritorno, aspettando gli avversari all’‘Olimpico’.

Per Italiano c’è il rammarico di aver sprecato alcune chance per portarsi avanti nel doppio scontro, ma il risultato dice che non è ancora finita, soprattutto se si gioca con questo spirito e si ha la voglia di andare avanti, portando a casa quella che sarebbe una grande qualificazione per i rossoblù, con tanti traguardi ancora da centrare.

