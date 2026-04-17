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Europa League

Poker Aston Villa! Il Bologna esce a testa bassa dai quarti di finale

La partita d’andata non è bastata per rimediare agli errori commessi una settimana fa. E ora c’è la Juve

Apr 17, 20261 Lettura
BIRMINGHAM, ENGLAND - MARCH 19: John McGinn of Aston Villa scores his team's first goal past Berke Ozer of LOSC Lille during the UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between Aston Villa FC and Lille OSC at Villa Park on March 19, 2026 in Birmingham, England. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)

Dopo una settimana dal 3-1 subito in casa al ‘Dall’Ara’, il Bologna avrebbe dovuto compiere più di un’impresa contro l’Aston Villa di Unai Emery per accedere alle semifinali di ‘Europa League’, ma i rossoblù si sono dimostrati assenti sin dai primi 45’. Il complessivo 7-1 rispecchia quanto sta accadendo ad oggi al calcio italiano in generale, dall’eliminazione della nazionale fino alla non partecipazione delle nostre squadre alle semifinali di tutte le competizioni.

ASTON VILLA-BOLOGNA: IL RIASSUNTO DEL MATCH

Il match si indirizza subito grazie alla rete del solito Watkins al 16’: dopo una bella azione corale, l’attaccante spinge la palla in porta e il Bologna si trova già sotto nel punteggio. Al 24’ c’è un calcio di rigore a favore dei padroni di casa che mette già in ghiaccio l’incontro, ma Ravaglia para un rigore a Rogers. Subito dopo però, l’estremo difensore subisce il gol da una rimessa laterale, e Buendia questa volta non può far altro che punire la formazione allenata da Vincenzo Italiano.

Verso la fine del primo tempo Rogers mette a segno il 3-0 dopo l’1vs1 contro Casale, e fulmina il portiere sul primo palo con un sinistro deciso. All’89’ arriva la ciliegina sulla torta con Konsa, che da calcio d’angolo chiude la partita sul 4-0 e si unisce anche lui alla festa, portando i suoi compagni in semifinale.

COPPE EUROPEE-ITALIA: SARÀ PER SEMPRE…NO!

Tante riflessioni da fare per il Bologna, ma il tempo è poco per ragionare visto l’impegno di domenica sera contro la Juventus a Torino, importante per rimanere ancora incollato all’ottava posizione. Ieri sera si è vista una squadra scarica e con poca voglia di lottare, nonostante la troppa differenza vista in campo in tutti i 90’. Dopo 7 anni dunque non saranno presenti le squadre italiane nelle semifinali delle coppe europee (eliminata anche la Fiorentina in ‘Conference League’ contro il Crystal Palace) e continua dunque l’incubo del calcio italiano dopo l’eliminazione della nazionale dai Mondiali per la terza volta consecutiva, ora anche i club copiano quanto fatto dagli ‘azzurri’ diverse settimane fa. Adesso torna il campionato e la ‘Coppa Italia’, ma al di fuori dei nostri confini, che si parli di club o nazionale, l’Italia non è più considerata un vero incubo per chi la affronta.

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