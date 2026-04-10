Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Europa League

Bologna, notte di rimpianti: il cuore non basta contro l’Aston Villa

Prestazione di buon livello del Bologna contro l’ottimo Aston Villa di Unai Emery, ma non basta per evitare la sconfitta

Apr 10, 20262 Lettura
BOLOGNA, ITALY - APRIL 09: Ollie Watkins of Aston Villa celebrates scoring his team's third goal during the UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Leg One match between Bologna FC 1909 and Aston Villa FC at Stadio Renato Dall'Ara on April 09, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Bologna dopo il turno di campionato contro la Cremonese, è tornato in campo per disputare il match europeo di ‘Europa League’ contro l’Aston Villa di Emery, valido per l’andata dei quarti di finale.

La partita si apre con i padroni di casa che schiacciano subito l’acceleratore: al 20’, infatti, Bernardeschi riesce sull’out di destra a superare l’avversario con una finta e crossare in area di rigore. Miranda si fa trovare pronto e in acrobazia trova lo specchio della porta, Martínez para senza difficoltà. Cinque minuti dopo arriva il vantaggio dei rossoblù, con un’azione portata avanti da Rowe, il quale serve Castro e grazie anche ad una deviazione butta la palla in rete, convalidata dalla Gol line technology, ma l’arbitro ferma tutto successivamente per la posizione di fuorigioco millimetrico dello stesso argentino.  Il n.11 ancora protagonista, questa volta con l’esterno riesce a spedire in porta il capitano Ferguson, che con la punta devia il pallone che sbatte sulla traversa e torna in campo, sfiorando nuovamente il gol. Al 43’ si fa vivo l’Aston Villa, che con un calcio d’angolo riesce a siglare la rete che sblocca la partita, grazie al difensore Konsa. Da rivedere l’uscita a vuoto del portiere Federico Ravaglia, il quale non è stato impeccabile nel seguire il pallone attraversare l’area di rigore, subendo di fatto il gol a porta vuota.

Nella ripresa tornano a farsi sentire gli uomini di Vincenzo Italiano sempre con l’inglese Rowe, che vince il duello con Rogers sulla sinistra e scarica all’indietro per Pobega, ma la conclusione del centrocampista termina sopra la traversa. Al 50’ accade l’impensabile: Miranda nella propria area di rigore alza il pallone cercando il compagno di reparto Heggem, ma quest’ultimo pressato non riesce a spazzare via e viene recuperato dall’avversario Buendía. Grazie ad un rimpallo il pallone termina nei piedi di Watkins che firma il raddoppio, sfruttando il grave errore commesso dalla difesa bolognese. All’80’ è sempre il n.11 a prendersi la scena sfidando McGinn, e con il destro calcia sfiorando un gran gol, salvato da una bellissima parata dell’estremo difensore argentino, togliendo il pallone dall’incrocio dei pali con un gesto mostruoso. Al 90’ finalmente il Bologna riesce ad accorciare le distanze sempre con Rowe, protagonista indiscusso della serata, che con l’ennesima finta a rientrare trova l’angolino opposto per rimettere tutto in discussione.

La gioia della rete trovata dopo varie occasioni svanisce al 93’, all’ultimo secondo della partita. Sempre sugli sviluppi del corner, la difesa rossoblù si è fatta trovare nuovamente impreparata, e Watkins si fa trovare sotto porta tutto solo, siglando la doppietta personale. Termina dunque così questo incontro, molto amaro per Vincenzo Italiano, che per via delle molte opportunità create si aspettava sicuramente più concretezza da parte dei suoi giocatori, ma così non è stato. C’è da fare sicuramente i complimenti a questo Bologna carico come non mai, e ai tifosi che non hanno mai smesso di incitare la propria squadra. La sconfitta è pesante e subire la rete all’ultimo secondo lo è ancora di più, ma ci sono altri 90 minuti di speranza per quella che sarebbe una clamorosa rimonta della formazione emiliana. In mezzo il turno di campionato da disputare contro il Lecce per riprendersi un attimo da questa disfatta europea.

0 Shares

Articoli correlati

Tris Friburgo e pari tra Porto e Nottingham. Fernandes, cosa fai?

Apr 10, 2026

Bologna-Aston Villa, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Apr 9, 2026

Il programma completo dell’andata dei quarti di finale di Europa League

Apr 9, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.