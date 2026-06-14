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Mondiali 2026

Brasile fermato dal Marocco: Vinicius risponde a Saibari. Scozia al comando

La Seleção di Ancelotti debutta con un pareggio ai Mondiali 2026. Nel girone C la Scozia batte Haiti e vola in testa alla classifica.

Giu 14, 20261 Lettura

Esordio senza vittoria per il Brasile ai Mondiali 2026. La formazione guidata da Carlo Ancelotti non va oltre l’1-1 contro il Marocco nella gara inaugurale del girone C. A sbloccare il match è Saibari, mentre il pareggio verdeoro porta la firma di Vinicius Junior. Nell’altra sfida del raggruppamento, la Scozia supera Haiti per 1-0 grazie a McGinn, conquistando così il primo posto provvisorio del gruppo.

Brasile-Marocco: Saibari illude, Vinicius salva la Seleção

Partita intensa e spettacolare soprattutto nella prima frazione. Il Marocco parte con maggiore aggressività e al 21’ trova il meritato vantaggio: splendido filtrante di Brahim Diaz per Saibari, che sfrutta il corridoio centrale tra Marquinhos e Gabriel e supera Alisson con un elegante pallonetto.

La reazione del Brasile arriva al 32’. Vinicius Junior, servito sul versante sinistro dell’area, rientra sul destro e lascia partire una conclusione precisa sul secondo palo che non lascia scampo a Bounou. Nel finale del primo tempo la squadra di Ancelotti aumenta la pressione e sfiora il sorpasso con una spettacolare semirovesciata di Paquetá, neutralizzata da un grande intervento del portiere marocchino.

Nella ripresa i ritmi si abbassano, ma è il Brasile a mantenere il controllo delle operazioni. Igor Thiago e Raphinha impegnano Bounou, mentre il Marocco si rende pericoloso con un tentativo di Saibari deviato da Marquinhos. Nel lungo recupero non arrivano altre reti: termina 1-1, un risultato che lascia tutto aperto nel girone.

Scozia-Haiti: decide McGinn, tre punti pesanti all’esordio

Torna a giocare un Mondiale dopo 28 anni e lo fa nel migliore dei modi la Scozia, che supera Haiti per 1-0 conquistando una vittoria preziosa. Dopo un avvio equilibrato, la squadra britannica sfiora il vantaggio con McTominay, fermato dal palo al 17’. La rete decisiva arriva al 28’: Gannon-Doak serve Che Adams, il cui tentativo viene respinto da Placide, ma sulla ribattuta si avventa McGinn, che trova il gol anche grazie a una deviazione favorevole.

Nella seconda parte di gara la Scozia abbassa il baricentro e concede il possesso agli avversari. Haiti cresce con il passare dei minuti e costruisce diverse opportunità, soprattutto nel finale con Providence, Bellegarde e Pierrot. Nonostante la pressione caraibica, il portiere Gunn e la retroguardia scozzese resistono fino al triplice fischio. Con questo successo la Scozia sale a quota tre punti e si prende la vetta del gruppo C, davanti a Brasile e Marocco, fermi a uno, mentre Haiti resta ancora a zero.

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Redazione

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