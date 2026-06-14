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Mondiali 2026

Mondiali 2026: Svizzera beffata al 90’: il Qatar strappa un pari d’oro

Gli elvetici assaporano la vittoria al debutto del Mondiale centramericano grazie al rigore di Embolo, ma nel finale Khoukhi firma l’1-1. Tante occasioni sprecate dalla squadra di Yakin, decisivo anche il portiere Abunada.

Giu 14, 20261 Lettura
DUSSELDORF, GERMANY - JULY 06: Breel Embolo of Switzerland celebrates scoring his team's first goal with teammates during the UEFA EURO 2024 quarter-final match between England and Switzerland at D?sseldorf Arena on July 06, 2024 in Dusseldorf, Germany. (Photo by Cathrin Mueller - UEFA/UEFA via Getty Images)

QATAR- SVIZZERA 1-1

Sembrava ormai veleggiare verso la vittoria ma, in pieno recupero, ha subito il pareggio beffa. La Svizzera debutta al Mondiale centramericano dividendosi la posta con il Qatar con il punteggio di 1-1. Se per l’undici di Julen Lopetegui si può considerare un punto dorato, per gli elvetici è invece un’occasione sprecata. Passata in vantaggio con un rigore di Embolo, la squadra di Murat Yakin ha avuto diverse opportunità per poter allargare il fossato a suo favore ma, complice anche un portiere Abunada in ottima serata, non è riuscita a sfruttarle.

Al 2’ gli elvetici cercano di ruggire con un tiro dal limite di Embolo che però incappa nel muro della difesa qatariota. La reazione degli asiatici non si fa attendere e giunge con una conclusione del loro uomo più ispirato, ovvero Edmilson jr che sfrutta un errato disimpegno della difesa rossocrociata ma non riesce a fare la festa a Kobel. Al 10’ Ndoye, su imbeccata di Rodriguez, conclude alto. Sei minuti dopo arriva la prima svolta della gara, Abunada ferma fallosamente Freuler e la Svizzera beneficia di un penalty. Dagli undici metri Embolo trasforma per l’1-0. La reazione del Qatar è in un’incornata di Leye che termina però fuori misura. Al minuto 36 prima Embolo e poi Ndoye cercano di portare la Svizzera in mare aperto, Abunada è però bravo ad abbassare la saracinesca. Al 51’ Aebischer cerca di entrare nel tabellino dei marcatori ma El Amin respinge il suo tentativo.

A inizio ripresa la Svizzera riprende da dove aveva interrotto nel primo tempo ma una gran botta dalla distanza di Xhaka è deviata in corner. Il direttore di gara, però, inspiegabilmente assegna al Qatar una rimessa dal fondo. La partita si spegne un po’ di intensità, al minuto 27 Rieder cerca di sorprendere Abunada ma calcia la sfera addosso a Pedro Miguel. Al 30’ è il Qatar a prodursi in una fiammata ma il tiro di Boudial termina alto. Al 37’ Manzambi fallisce ancora l’allungo elvetico concludendo fuori misura. Il Qatar ha il merito di crederci sino al termine e al minuto 49 perviene al clamoroso pareggio grazie a un’incornata di Khoukhi su suggerimento di El Amin.

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Cristiano Comelli

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