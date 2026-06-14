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Milan

Milan, Amorim a un passo dalla panchina: accordo vicino

Il tecnico portoghese è il grande favorito per guidare i rossoneri nella prossima stagione. Intesa di massima raggiunta, il club lavora agli ultimi passaggi.

Giu 14, 20261 Lettura
BILBAO, SPAIN - MAY 21: Ruben Amorim, Manager of Manchester United, reacts during the UEFA Europa League Final 2025 between Tottenham Hotspur and Manchester United at Estadio de San Mames on May 21, 2025 in Bilbao, Spain. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Milan accelera la corsa verso il nuovo allenatore e vede sempre più vicino Ruben Amorim. Dopo settimane di riflessioni, colloqui e valutazioni, il tecnico portoghese è diventato il profilo in pole position per raccogliere l’eredità sulla panchina rossonera e guidare il nuovo progetto tecnico del club.

Accordo vicino tra Milan e Amorim

La dirigenza milanista avrebbe individuato nell’ex allenatore dello Sporting il candidato ideale per aprire un nuovo ciclo. Secondo le indiscrezioni più recenti, tra le parti sarebbe stata raggiunta una intesa di massima sulla base di un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

L’accordo prevederebbe un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione, cifra che testimonia la volontà del Milan di affidare un ruolo centrale al tecnico portoghese. La trattativa non è ancora stata formalizzata, ma il dialogo procede in maniera positiva e il traguardo appare sempre più vicino.

Prima della fumata bianca definitiva, il club dovrà completare alcuni passaggi legati alla nuova organizzazione dirigenziale, elemento considerato fondamentale per definire la strategia futura e programmare il mercato estivo.

Sorpasso sulla concorrenza

Nel corso delle ultime settimane il Milan ha preso in esame diversi profili internazionali. Tra i nomi valutati figurano Oliver Glasner, Matthias Jaissle, Mauricio Pochettino, oltre ad Andoni Iraola e Xavi Hernandez.

Con il passare dei giorni, però, Amorim ha guadagnato terreno fino a diventare il favorito assoluto. A pesare è stata soprattutto la sua disponibilità immediata, fattore che ha facilitato i contatti con la dirigenza rossonera. Diversa la situazione di Jaissle, ancora vincolato da un contratto importante con l’Al-Ahli e da una clausola rescissoria che avrebbe complicato notevolmente l’operazione.

La scelta per il nuovo corso rossonero

Reduce da un’esperienza non particolarmente brillante al Manchester United, Amorim è ora pronto a rilanciarsi in una delle piazze più prestigiose del calcio europeo. Il Milan vede in lui un allenatore moderno, capace di valorizzare i giovani e di proporre un calcio intenso e organizzato.

Le prossime ore potrebbero risultare decisive per arrivare alla definizione dell’accordo e aprire ufficialmente una nuova era a Milanello. Al momento, il tecnico portoghese resta nettamente avanti rispetto agli altri candidati e il suo approdo in rossonero appare sempre più concreto.

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Redazione

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