Juventus, ufficiale Carnevali: è il nuovo amministratore delegato

La Juventus apre una nuova fase della propria governance. Il Consiglio di Amministrazione del club bianconero ha infatti nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale, affidandogli la responsabilità della gestione manageriale della società. Contestualmente, si conclude di comune accordo l’avventura di Damien Comolli, che lascia Torino dopo appena una stagione.

La scelta della Juventus ricade su uno dei dirigenti più stimati del panorama calcistico italiano. Dopo il lungo e proficuo percorso al Sassuolo, dove ha contribuito in maniera decisiva alla crescita del club emiliano fino a trasformarlo in un modello di sostenibilità e valorizzazione dei talenti, Carnevali è chiamato ora a guidare il rilancio della Vecchia Signora.

Nel comunicato ufficiale, la Juventus sottolinea come il nuovo amministratore delegato porti in dote una consolidata esperienza manageriale e una profonda conoscenza delle dinamiche del calcio moderno. Un profilo ritenuto ideale per rafforzare il progetto sportivo e industriale del club, con l’obiettivo di consolidare la competitività della società sia in Italia che a livello internazionale.

Visibilmente soddisfatto per la nuova avventura, Carnevali ha espresso tutta la propria emozione per l’approdo in bianconero.«Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità. Ringrazio la Società, l’azionista di maggioranza e John Elkann per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi».

Il nuovo dirigente ha inoltre ribadito la volontà di lavorare insieme a tutte le componenti societarie per riportare la Juventus ai massimi livelli: «Lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale, nel rispetto della storia del Club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri».