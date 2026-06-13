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Mondiali 2026

Mondiali 2026: USA show all’esordio, poker servito al Paraguay

La squadra di Pochettino domina a Los Angeles: doppietta di Balogun, autogol di Bobadilla e perla finale di Reyna nel Gruppo D.

Giu 13, 20261 Lettura
Crediti foto: AI Generated / OpenAI

Esordio da sogno per gli Stati Uniti al Mondiale 2026. Davanti al pubblico di Los Angeles, la formazione allenata da Mauricio Pochettino supera con autorità il Paraguay per 4-1 nella prima giornata del Gruppo D. Grande protagonista della serata è Christian Pulisic, decisivo nelle azioni dei primi due gol, mentre Folarin Balogun firma una preziosa doppietta. Nel finale trovano gloria anche Giovanni Reyna e il Paraguay, a segno con Mauricio per il momentaneo gol della bandiera.

Gli Stati Uniti impongono subito il proprio ritmo e passano in vantaggio già al 7’. L’iniziativa nasce da una giocata di Pulisic, che sfonda sulla corsia offensiva e mette un pallone insidioso al centro, causando l’autorete di Damián Bobadilla. I padroni di casa continuano a spingere e sfiorano il raddoppio con Balogun, fermato però dalla segnalazione di fuorigioco.

Il 2-0 arriva al 31’ ed è ancora il numero 10 americano a fare la differenza: incursione centrale e assist perfetto per Balogun, che finalizza con freddezza. Nel recupero della prima frazione gli USA chiudono virtualmente la contesa: Tillman pesca in profondità Balogun, impeccabile nel battere il portiere avversario per il 3-0.

Nella ripresa la squadra di Pochettino gestisce il vantaggio e concede qualcosa agli avversari. Al 73’ il Paraguay trova il gol che accorcia le distanze con Mauricio, bravo a inserirsi in area e a concludere con precisione sul secondo palo. La reazione sudamericana, però, non riapre realmente il match. Gli Stati Uniti mantengono il controllo e, al 98’, mettono il sigillo definitivo sulla vittoria con una giocata di grande qualità di Giovanni Reyna, che dal limite dell’area trova l’angolo con un elegante esterno destro per il 4-1 finale.

Con questo successo gli Stati Uniti conquistano i primi tre punti del torneo e lanciano un chiaro messaggio alle rivali del Gruppo D, confermando ambizioni importanti nella rassegna iridata casalinga.

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Redazione

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