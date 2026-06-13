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Mondiali 2026

Mondiali 2026: Canada-Bosnia 1-1, Larin salva i padroni di casa

I Canucks inseguono per oltre un’ora dopo il gol di Lukic e trovano il pari nel finale grazie a Larin, servito dal neoentrato Promise David.

Giu 13, 20261 Lettura
Crediti foto: AI Generated / OpenAI

La Bosnia ed Erzegovina tenta di cominciare i Mondiali con il botto ma il Canada riesce a riprenderla. Tra le due compagini, nel match di apertura del girone B, termina così con il punteggio di 1-1. La squadra di Sergej Barbarez aveva cercato all’inizio di imporre il proprio ritmo ma i padroni di casa hanno poi attaccato a testa bassa sfiorando più volte il pareggio e alla fine ottenendolo.

La Bosnia ed Erzegovina prova subito a pungere, prima al 3′ con Dedic che da distanza ravvicinata conclude alto, poi con Lukic che, di testa, non inquadra lo specchio della porta. La pressione della squadra di Barbarez sfocia nella rete del vantaggio che giunge al minuto 21 con un’incornata di Lukic su spizzata di Kolasinac. Il Canada sembra non accusare il colpo ma la sua reazione è sterile con un tiro fiacco di Jonathan David al 28′ parato da Vasilj e una conclusione alta di Oluwaseyi quattro minuti dopo dalla lunga distanza. Al 49′ Cornelius conclude alto di testa.

Nella ripresa la Bosnia Erzegovina cerca subito di allargare il fossato: al minuto 14 un colpo di testa di Muharemovic termina oltre la traversa. Il Canada, però, innesta la marcia veloce e si affaccia ancora pericolosamente nell’area bosniaca. Al 20′ Eustaquio non è assistito dalla precisione, al 32′ il nuovo entrato Larin, servito da Ahmed, si vede anticipare da Vasilj. Al 51′ il Canada spreca l’ultima fiammata per capovolgere la contesa a suo favore con un tiro da distanza ravvicinata di Larin respinto dalla difesa bosniaca.

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Cristiano Comelli

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