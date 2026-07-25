Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Torino

Calciomercato Torino: Cömert ad un passo, occhi anche su Perri!

Il Torino vuole stupire in questa fase di calciomercato, pronto per ottenere una squadra che sia all’altezza della categoria, con obiettivo salvezza

Lug 25, 20262 Lettura
Giovanni Simeone of Torino FC celebrates after scoring a goal during Serie A 2025/26 match between Torino FC and SSC Napoli at Olimpico Grande Torino Stadium on October 18, 2025 in Turin, Italy - ph Giuliano Marchisciano

Il Torino in questi ultimi anni ha dimostrato di saper stringere i denti anche nei momenti più complicati in Serie A, portando sempre l’obiettivo salvezza al sicuro, anche con molte giornate d’anticipo. Nella scorsa stagione Baroni non ha portato a termine il suo lavoro a causa di risultati certamente non positivi, e con il suo subentrato D’Aversa la rosa è riuscita a riacquisire quella sicurezza e determinazione sul campo che li ha condotti verso il 12° posto finale, pareggiando all’ultima partita di campionato in casa nel “Derby della Mole” contro la Juventus per 2-2.

Il Presidente Urbano Cairo in questo calciomercato sta operando secondo le sue linee guida, senza esagerare con i costi come al suo solito. L’acquisto di Gaetano Oristanio in prestito dal Venezia e i vari riscatti di Anjorin, Simeone e quello a titolo definitivo di Kulenovic, oltre a giovani promesse e ritorni dai prestiti, ora il Presidente vuole investire su giocatori che abbiano esperienza e capacità in difesa e per la porta.

Eray Cömert seguito da Cairo: un parametro zero per la porta

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club granata sarebbe vicino a ben due profili molto interessanti, e si starebbe tentando di chiudere in questi giorni. Il primo nome è Eray Cömert, difensore svizzero di classe ’98, il quale ha concluso anzitempo la sua esperienza ai Mondiali 2026 con la propria nazionale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo classico da difensore centrale, ma sa anche adoperare come mediano, terzino destro e sinistro. Svincolatosi dal Valencia dopo una sola stagione in Spagna, ha raggiunto 55 presenze dal 2021/2022, prima di girare in squadre come Nantes e Real Valladolid, mettendo a referto 3 reti e un solo assist con “pipistrelli”. Un acquisto a parametro zero sicuramente utile per Ignazio Abate, che sarà protagonista della sua prima guida in panchina nella massima serie.

Asse Torino-Leeds per Lucas Perri: la trattativa si può sbloccare grazie al…City

Il secondo obiettivo portato avanti dal Ds Petrachi è Lucas Perri, portiere di classe ’97 di proprietà del Leeds United. Trasferitosi in Inghilterra per 16 milioni +2 di bonus dopo l’esperienza al Lione, il brasiliano ha accumulato 20 apparizioni con i “bianchi” tra Premier League e Fa Cup. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2029, ma per sbloccare la trattativa bisogna attendere l’ok da parte del Manchester City per l’operazione che porterebbe Trafford a vestire la maglia bancoblù, per poi dare il via libero definitivo all’estremo difensore Perri richiesto dal Torino.

Movimenti di mercato sicuramente interessanti da parte dei granata, che aggiungeranno molto probabilmente altri due tasselli utili per iniziare la prossima Serie A 2026/2027 nel migliore dei modi, cercando di puntare su calciatori che siano all’altezza della situazione, così da avere la possibilità di raggiungere l’obiettivo prefissato da inizio stagione, ovvero la permanenza in A.

0 Shares

Articoli correlati

Calciomercato Torino: due nuovi nomi in ballo

Giu 13, 2026

Torino, possibile svolta in panchina: Gattuso favorito per sostituire D’Aversa

Mag 7, 2026

Torino, protesta choc dei tifosi: letame davanti al Filadelfia

Feb 25, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.