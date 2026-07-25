Calciomercato Torino: Cömert ad un passo, occhi anche su Perri!

Il Torino in questi ultimi anni ha dimostrato di saper stringere i denti anche nei momenti più complicati in Serie A, portando sempre l’obiettivo salvezza al sicuro, anche con molte giornate d’anticipo. Nella scorsa stagione Baroni non ha portato a termine il suo lavoro a causa di risultati certamente non positivi, e con il suo subentrato D’Aversa la rosa è riuscita a riacquisire quella sicurezza e determinazione sul campo che li ha condotti verso il 12° posto finale, pareggiando all’ultima partita di campionato in casa nel “Derby della Mole” contro la Juventus per 2-2.

Il Presidente Urbano Cairo in questo calciomercato sta operando secondo le sue linee guida, senza esagerare con i costi come al suo solito. L’acquisto di Gaetano Oristanio in prestito dal Venezia e i vari riscatti di Anjorin, Simeone e quello a titolo definitivo di Kulenovic, oltre a giovani promesse e ritorni dai prestiti, ora il Presidente vuole investire su giocatori che abbiano esperienza e capacità in difesa e per la porta.

Eray Cömert seguito da Cairo: un parametro zero per la porta

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club granata sarebbe vicino a ben due profili molto interessanti, e si starebbe tentando di chiudere in questi giorni. Il primo nome è Eray Cömert, difensore svizzero di classe ’98, il quale ha concluso anzitempo la sua esperienza ai Mondiali 2026 con la propria nazionale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo classico da difensore centrale, ma sa anche adoperare come mediano, terzino destro e sinistro. Svincolatosi dal Valencia dopo una sola stagione in Spagna, ha raggiunto 55 presenze dal 2021/2022, prima di girare in squadre come Nantes e Real Valladolid, mettendo a referto 3 reti e un solo assist con “pipistrelli”. Un acquisto a parametro zero sicuramente utile per Ignazio Abate, che sarà protagonista della sua prima guida in panchina nella massima serie.

Asse Torino-Leeds per Lucas Perri: la trattativa si può sbloccare grazie al…City

Il secondo obiettivo portato avanti dal Ds Petrachi è Lucas Perri, portiere di classe ’97 di proprietà del Leeds United. Trasferitosi in Inghilterra per 16 milioni +2 di bonus dopo l’esperienza al Lione, il brasiliano ha accumulato 20 apparizioni con i “bianchi” tra Premier League e Fa Cup. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2029, ma per sbloccare la trattativa bisogna attendere l’ok da parte del Manchester City per l’operazione che porterebbe Trafford a vestire la maglia bancoblù, per poi dare il via libero definitivo all’estremo difensore Perri richiesto dal Torino.

Movimenti di mercato sicuramente interessanti da parte dei granata, che aggiungeranno molto probabilmente altri due tasselli utili per iniziare la prossima Serie A 2026/2027 nel migliore dei modi, cercando di puntare su calciatori che siano all’altezza della situazione, così da avere la possibilità di raggiungere l’obiettivo prefissato da inizio stagione, ovvero la permanenza in A.