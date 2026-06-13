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Torino

Calciomercato Torino: due nuovi nomi in ballo

Dopo la buona stagione guidata da D’Aversa, ora Cairo cambia pelle a partire dall’allenatore, per poi proseguire con la rosa

Giu 13, 20261 Lettura
Giovanni Simeone of Torino FC celebrates after scoring a goal during Serie A 2025/26 match between Torino FC and SSC Napoli at Olimpico Grande Torino Stadium on October 18, 2025 in Turin, Italy - ph Giuliano Marchisciano

La stagione passata del Torino è stata semplicemente una formalità, con salvezza raggiunta senza troppe preoccupazioni, soprattutto dopo l’arrivo di D’Aversa a causa del lavoro non sufficiente dell’ex Lazio Baroni.

Il presidente Urbano Cairo vuole mettere le cose in chiaro già a partire da questa sessione estiva di mercato, con un “acquisto” già effettuato, ovvero l’approdo di Ignazio Abate sulla panchina granata.

Cairo pronto al cambiamento: tra esperienza e freschezza

In queste ultime ore si vociferano due piste del club torinese per continuare ad ottenere la permanenza nella massima serie.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, la società piemontese sarebbe al lavoro per due pedine che potrebbero essere protagoniste all’interno della squadra.

Stiamo parlando di Lorenzo Montipò dell’Hellas Verona per la porta e Alessandro Romano della Roma Primavera.

Il portiere italiano conosce già la Serie A da diverso tempo, con l’ultima stagione terminata in negativo a causa alla retrocessione aritmetica della formazione rossoblù.

Il classe ’96 ha registrato in totale 216 presenze (350 gol subiti e solo 37 clean-sheet) in A, vestendo le maglie di Hellas e Benevento, senza però fare un salto di qualità nelle squadre di medio livello.

L’estremo difensore ha un ingaggio elevato, ma potrebbe non essere un problema per il Torino.

Occhi anche su un baby della Roma: chi è Alessandro Romano

L’altro obiettivo di mercato è Alessandro Romano, nazionalità svizzera di classe 2006, il quale ha militato in carriera alle giovanili di Winterthur e Roma, per poi trasferirsi in prestito allo Spezia lo scorso gennaio.

Il suo ruolo è mediano e in questa annata trascorsa in cadetteria ha registrato 19 presenze con un solo assist riuscito nella sfida persa per 3-1 contro la Juve Stabia.

Su di lui c’è anche un altro club italiano, ovvero il Bologna del nuovo tecnico Domenico Tedesco, ma al momento è tutto in stand-by.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda, per quelli che sarebbero ottimi colpi per il prossimo campionato del nuovo Torino targato Ignazio Abate

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