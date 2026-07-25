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Monza

Colpo sulla fascia: arriva Ricardo Mangas, il terzino che sa anche segnare

Il club brianzolo ufficializza l’ingaggio del portoghese Ricardo Mangas fino al 30 giugno 2027. Un esterno sinistro con esperienza tra Portogallo, Francia e Russia, capace di abbinare solidità difensiva e spinta offensiva.

Lug 25, 20261 Lettura
ROME, ITALY - SEPTEMBER 26: Ivan Juric, Head Coach of AS Roma, looks on prior to the UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD1 match between AS Roma and Athletic Club at Stadio Olimpico on September 26, 2024 in Rome, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)

La sua esperienza, sinora, si è snodata tra Portogallo, Francia e Russia consolidandolo come un terzino affidabile e di talento. Il Monza si arricchisce delle prestazioni del difensore Ricardo Luis Chaby Mangas che sarà legato contrattualmente alla società sino al 30 giugno 2027. Classe 1998, ha fatto il suo debutto al Deportivo Aves nel 2019-20 e nell’estate dello stesso anno è stato acquistato dal Boavista dove ha totalizzato 28 presenze e tre gol.

Si trasferisce poi in terra transalpina dove, con il Bordeaux, si segnala ulteriormente con 29 partite e tre reti. Nell’estate 2022 ritorna al Boavista e, in ventisette partite, segna quattro reti confermando la sua propensione offensiva. Passa poi al Vitoria Guimaraes lasciando un’eredità di 38 gare e quattro reti e disputando anche la Conference League.

Nel 2024-25 sbarca nel calcio russo con i colori dello Spartak Mosca e poi torna in Portogallo con lo Sporting Lisbona. Con quest’ultimo scende in campo ventitrè volte e raggiunge la semifinale di Coppa del Portogallo. Mangas è un terzino che opera sulla corsia sinistra ma non disdegna le proiezioni offensive,come dimostrano le reti realizzate in passato.

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Cristiano Comelli

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