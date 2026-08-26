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Monza

Monza, colpo per il futuro: dall’Inter arriva Yvan Maye

Ago 26, 20261 Lettura
All’Inter si è subito segnalato e, dopo avere passato la trafila delle giovanili, è approdato con successo all”Under 23 segnando in questa stagione già alla prima di campionato e respirando aria di prima squadra. Adesso lui, Yvan Maye, respirerà a pieni polmoni la massima serie grazie al suo passaggio al Monza a cui sarà legato sino al 30 giugno 2027.  Al settore giovanile nerazzurro è arrivato nel 2022 e nel 2025-26 è stato aggregato alla formazione Under 23 di Stefano Vecchi che ha debuttato nel campionato di Lega Pro.
Il tecnico della prima squadra del biscione Cristian Chivu lo tiene sotto stretta osservazone e. dopo averlo visto all’opera sei volte con buon profitto con l’Under 23, nel mese di novembre 2025 lo fa partire con la formazione nerazzurra principale per la trasferta di Pisa.  Maye aveva già lasciato il segno nell’Under 23 andando a segnare a Catania nella sfida inaugurale del campionato dei nerazzurri nel girone C di Lega Pro. Adesso ha compiuto un doppio balzo che lo ha portato sino alla massima serie.

 

 

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Cristiano Comelli

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