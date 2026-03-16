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Serie A

Corsa Champions, 4 squadre in 3 punti. Ecco chi rischia di restare fuori

Corsa Champions infuocata: il Como sorprende tutti e riscrive la classifica

Mar 16, 20262 Lettura

La 29ª giornata di Serie A 2025/26 cambia gli equilibri nella lotta per la qualificazione alla Champions League, accorciando la distanza tra quarto e settimo posto. Mentre l’Inter continua la sua marcia verso lo scudetto, alle sue spalle si accende una sfida serrata tra big storiche e outsider come il Como, sempre più protagonista del campionato. Il turno di campionato ha rivoluzionato le gerarchie nella zona europea. In vetta resta salda l’Inter con 68 punti, seguita dal Milan a quota 60 e dal Napoli a 59. La vera notizia, però, è il balzo del Como al quarto posto con 54 punti, davanti a Juventus (53) e Roma (51). Più staccata l’Atalanta, settima con 47 punti. Un distacco minimo che rende la lotta Champions una delle più combattute degli ultimi anni. Bastano infatti pochi risultati per cambiare completamente la fisionomia della classifica.

Il Como sogna dopo il successo sulla Roma

Il match simbolo della giornata è stato Como-Roma, concluso con il successo dei lombardi per 2-1. La squadra guidata da Cesc Fabregas ha mostrato personalità e organizzazione, centrando una vittoria che vale il sorpasso diretto sui giallorossi e il consolidamento del quarto posto. Per la Roma, invece, si tratta di una battuta d’arresto pesante. La seconda sconfitta consecutiva arriva nel momento più delicato della stagione e complica il percorso verso l’Europa che conta.

Lazio protagonista, Milan frenato

All’Olimpico la Lazio ha superato il Milan per 1-0, riaprendo i giochi nelle zone alte della classifica. I rossoneri mantengono comunque un margine rassicurante sulla quinta posizione, ma la sconfitta rallenta la rincorsa alla capolista e ridà slancio alle ambizioni europee dei biancocelesti. La squadra capitolina punta ora a rientrare nella corsa per Europa League e Conference League, approfittando degli scontri diretti che caratterizzeranno le prossime giornate.

Juventus concreta e di nuovo in corsa

In un turno complicato per molte big, la Juventus ha fatto il suo dovere superando l’Udinese per 1-0. Una vittoria di misura ma fondamentale per la formazione di Thiago Motta, che ritrova compattezza difensiva e si riporta a un solo punto dal quarto posto. Il successo consente ai bianconeri di sfruttare il passo falso della Roma e rilanciarsi nella corsa alla Champions, mantenendo viva la pressione sul sorprendente Como.

Calendario decisivo: scontri diretti in arrivo

Le prossime settimane saranno determinanti per definire gli equilibri europei. Diversi appuntamenti rischiano di indirizzare la stagione:

31ª giornata: Napoli-Milan, sfida chiave per il secondo posto e per le ambizioni scudetto.

31ª giornata: Inter-Roma, con i giallorossi chiamati a reagire contro la capolista.

32ª giornata: Como-Inter, banco di prova per la rivelazione del torneo.

34ª giornata: Milan-Juventus, confronto storico che potrebbe decidere il podio.

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