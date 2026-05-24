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Serie A

Derby emiliano al Parma, Sassuolo sconfitto 1-0

I ducali di Carlos Cuesta chiudono al meglio una buona stagione, superando nel derby della via Emilia i neroverdi di Grosso. Nel primo tempo Koné colpisce il legno. A decidere è il colpo di testa di Mateo Pellegrino (nono marchio stagionale) nel finale di gara.

Mag 24, 20261 Lettura
Pisa, 08/12/2025 Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani Campionato di Calcio Serie A - Pisa vs Parma Nella Foto: Esultanza del Parma

PARMA – SASSUOLO 1-0
80’ Pellegrino

Davanti al proprio pubblico, il Parma chiude la sua stagione con una vittoria di certo non banale nel derby tutto emiliano contro il Sassuolo. I padroni di casa, nonostante una salvezza raggiunta ampiamente in anticipo rispetto a quanto preventivato, mostrano fin da subito la volontà di fare bella figura mettendo sotto pressione l’undici di Fabio Grosso. Nella prima mezz’ora di gioco, infatti, fioccano occasioni da rete attraverso i tentativi dei vari Nicolussi Caviglia, Pellegrino, Mikolajevski, Valeri e Valenti. Esaurita la spinta dei gialloblù, esce fuori il Sassuolo: Macchioni spreca incredibilmente un’ottima opportunità e, pochi minuti dopo, Koné colpisce il palo da distanza ravvicinata (38’). In avvio di ripresa, sembra di rivedere lo stesso identico copione della prima frazione, con il Parma molto aggressivo ma anche alquanto sprecone e gli avversari di turno vicinissimi al vantaggio, peccato che Laurienté sul più bello si lascia “intenerire” dal portiere Corvi e si divora una palla-gol (assist Berardi). Turati miracoloso sulla sventola da fuori di Nicolussi. Al 76’ il sinistro di Almqvist si spegne di un niente sul fondo. Lo stesso svedese – 4’ più tardi – confeziona uno splendido assist per la capocciata vincente di Mateo Pellegrino. Per l’argentino si tratta della nona rete stagionale, la sesta realizzata di testa, un vero e proprio marchio di fabbrica per il bomber dei ducali. La formazione del giovane tecnico spagnolo, all’esordio nel nostro campionato, chiude con 45 punti in classifica (11 successi, 12 pareggi e 15 ko); con 4 punti in più c’è il Sassuolo undicesimo (14 vittorie, 7 pari e 19 sconfitte). Neroverdi al terzo stop di fila.

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Emanuele Tocchi

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