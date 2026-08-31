Djokovic fuori dagli US Open: Navone vince, allarme per le condizioni fisiche

Gli US Open perdono subito Novak Djokovic. Il quattro volte campione a New York e numero 4 del seeding è stato eliminato al primo turno da Mariano Navone al termine di una maratona di 4 ore e 36 minuti sull’Arthur Ashe Stadium. Più del risultato, però, a preoccupare sono state le condizioni fisiche del 39enne serbo, apparso in grande difficoltà durante quasi tutto l’incontro. Djokovic ha provato a resistere e a trascinare la sfida fino al quinto set, ma nel finale il suo fisico ha presentato il conto.

Djokovic, una partita contro il proprio corpo

Le immagini hanno raccontato una serata durissima. Djokovic ha vomitato più volte durante l’incontro, accusando anche evidenti difficoltà respiratorie e ricorrendo a un inalatore durante un cambio di campo. Successivamente sono comparsi i crampi, soprattutto alla gamba sinistra, seguiti da altri problemi muscolari. Tra quarto e quinto set il serbo ha richiesto un medical timeout, ricevendo un trattamento alla zona lombare. Nel finale anche schiena e spalla hanno iniziato a limitarlo, rendendo sempre più difficile sostenere l’intensità degli scambi.

Navone completa l’impresa agli US Open

Nonostante le difficoltà, Djokovic ha rifiutato di arrendersi. Dopo aver valutato il ritiro, il serbo è riuscito a conquistare secondo e terzo set, tornando a credere nella qualificazione. «Ho pensato di ritirarmi, ma poi ho vinto un set e successivamente il terzo. Allora mi sono detto: va bene, forse c’è ancora una possibilità», ha spiegato dopo il match. Navone, però, ha saputo resistere e nel momento decisivo ha sfruttato il crollo fisico dell’avversario, completando una delle grandi sorprese del primo turno.

Per Djokovic resta soprattutto l’interrogativo sulle condizioni fisiche e sul futuro della carriera. Il campione serbo ha raccontato di aver sofferto fin dalle prime fasi della partita tra nausea, crampi e dolori, fino ai problemi alla schiena e alla spalla. A 39 anni, l’uscita immediata dagli US Open apre inevitabilmente nuovi dubbi sulla possibilità di continuare a competere ai massimi livelli negli Slam.