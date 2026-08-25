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Tennis

US Open 2026, protagonisti, orari e dove vederlo in TV

Ago 25, 20262 Lettura

Gli US Open 2026 si preparano ad accendere New York con uno scenario decisamente diverso dalle attese. Il torneo, in programma dal 25 agosto al 13 settembre, dovrà fare a meno di Jannik Sinner, fermato dal problema al ginocchio, mentre Carlos Alcaraz tornerà in campo dopo oltre quattro mesi di assenza. Il doppio misto aprirà il programma, mentre da domenica 30 agosto scatteranno i tabelloni di singolare maschile e femminile.

Dove vedere gli US Open in tv e streaming

Gli appassionati italiani potranno seguire gli US Open in diretta tv anche in chiaro. Le sfide di Flushing Meadows saranno trasmesse da SuperTennis, mentre la copertura televisiva sarà disponibile anche su Sky Sport per gli abbonati.

Per quanto riguarda lo streaming, il torneo potrà essere seguito attraverso SuperTenniX, NOW e Sky Go, con accesso legato ai rispettivi abbonamenti. Un’offerta ampia per non perdere gli incontri più importanti dell’ultimo Slam della stagione.

Sinner costretto al forfait

La notizia più pesante riguarda Jannik Sinner, che non sarà al via degli US Open. Il ginocchio dell’altoatesino non ha ancora recuperato completamente e il suo staff ha scelto di evitare rischi che potrebbero compromettere il finale di stagione.

Per il numero uno mondiale si tratta del primo Slam saltato in carriera. Dopo il secondo successo consecutivo a Wimbledon, Sinner aveva già rinunciato ai due Masters 1000 nordamericani. Una gestione prudente dopo una prima parte di stagione estremamente impegnativa, caratterizzata anche dai cinque Masters 1000 disputati e vinti tra Indian Wells e Roma.

Alcaraz torna dopo quattro mesi

Situazione opposta per Carlos Alcaraz, pronto a rimettere piede in campo dopo oltre quattro mesi. Lo spagnolo non disputa una partita dalla metà di aprile, quando fu costretto a fermarsi durante il torneo di Barcellona per un problema al polso.

L’infortunio sembra ormai superato e New York rappresenterà subito un test di altissimo livello. Alcaraz proverà a difendere il titolo conquistato un anno fa, quando superò proprio Sinner in finale in quattro set. Un eventuale trionfo gli regalerebbe il secondo US Open consecutivo.

Zverev e Djokovic tra i favoriti

L’assenza di Sinner e le incognite sulla condizione di Alcaraz rendono il tabellone maschile particolarmente aperto. Tra i principali candidati spicca Alexander Zverev, reduce dalla conquista del suo primo Slam al Roland Garros e dalla finale raggiunta a Wimbledon.

Attenzione anche a Novak Djokovic. Il serbo, vincitore di 24 titoli del Grande Slam, arriva a New York senza una preparazione ideale, ma il cemento resta una superficie particolarmente adatta alle sue caratteristiche. Per Nole gli US Open potrebbero rappresentare una delle ultime grandi occasioni per aggiungere un altro Major alla sua straordinaria carriera.

Gli italiani e le possibili sorprese

Nonostante il forfait di Sinner, l’Italia si presenta a Flushing Meadows con diverse carte da giocare. Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini arrivano con ambizioni importanti dopo essersi messi in evidenza al Roland Garros, raggiungendo rispettivamente finale, semifinale e quarti.

Rientra anche Lorenzo Musetti, finalmente alle spalle dell’infortunio che gli aveva impedito di partecipare a Roland Garros e Wimbledon. Il toscano proverà a ritrovare subito ritmo e risultati sul cemento americano.

Tra gli outsider attenzione a Ben Shelton, reduce dal successo nel Masters 1000 canadese e sostenuto dal pubblico di casa. Occhi puntati anche sul 19enne spagnolo Rafael Jodar, ormai vicino alla Top 10 e indicato come uno dei giovani più interessanti del circuito.

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